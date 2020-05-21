«Я и сам хожу в трусах»: сотрудники тульской больницы организовали флэшмоб в поддержку медсестры в купальнике

Медсестра тульской областной клинической больницы вмиг стала одним из самых известных врачей России во время пандемии. А все из-за одного фото. Ее купальник, который виднеется из-под прозрачного защитного костюма, не обсудил только ленивый. В таком наряде камера одного из пациентов застала медицинскую сестру в мужской палате. Судя по лицам больных, они не сильно смущены одеждой врача, но вот в социальных сетях снимок вызвал по-настоящему бурную реакцию. Одни осуждают "неприличный вид" работника больницы, вторые относятся с пониманием к тяжелой работе, третьи - в восторге и даже готовы жениться на "роскошной девушке". О том, почему медсестра была в таком откровенном наряде и ходят ли так другие сотрудники больницы, в материале "КП".

После случившегося все работники больницы, как один, встали на сторону медсестры. Девушку тщательно охраняют и скрывают ее имя. И не случайно. Ведь, как оказалось, ее проблема лишь в том, что она единственная, кто попал в поле зрения СМИ. Хотя до скандала так ходили и другие медики.

xrobac Сотрудницы больнице в Тульской больнице работают в нижнем белье

- Вы работали в этих костюмах? В них очень жарко. Я лично тоже в трусах только выхожу на смену, - возмутился в разговоре с "КП" коллега медсестры Павел. - А пациентам делать нечего, вот они и фотографируют: то белье у них грязное, то кормят их плохо, то мы в нижнем белье. Да радовались бы, что фигуристая девушка к вам зашла в таком виде! Чаще так одеваются, конечно, мужчины.

Павел, к слову, слукавил. В соцсетях можно найти видео с участием и других работниц больниц, под защитным костюмом которых виднеется купальник. Как объясняют сами врачи, для них это вынужденная необходимость.

anastasia_titova01 Работницы Тульской больницы и сами любят похвастаться в социальных сетях

- Журналисты так пишут, что кроме заголовка в статье и нет никакой сути , - возмущается коллега медсестры. - Надел медработник костюм на белье, какой-то умник запечатлел, СМИ написали. Но раз вы сказали "а", говорите и "б". Разберитесь, почему так. Так вот. Защитные костюмы надевают на пижаму одноразовую или х/б. За смену есть 4-5 перерывов. После каждого захода ты полностью переодеваешься: костюм - в мусор, одноразовую пижаму - в мусор, если х/б, то в стирку, белье (это третий слой) считается чистым. Расчеты в смене на один этаж: 9 человек - это 36-54 пижамы. Этажей девять. Плюс еще три этажа первого госпиталя. 360-522 пижамы в сутки на всю больницу, не считая лабораторию. Как минимум сутки их будут стирать, то есть на следующий день нужно еще столько же пижам.

Пижам, по словам сотрудницы больницы, в таком количестве нет. Поэтому большинство ходит в том, что купили сами.

a_alina_fedotova_ Сотрудницы Тульской больницы выкладывают свои фото в соцсетях

- Тот, кто шил эти костюмы из прозрачной ткани, видимо, не думал, что это будет единственный защитный слой, - продолжает медик. - Если пациенты так радостно фотографируют и выкладывают снимки, то либо они не больны, либо их хорошо лечат и им уже пора домой. Выздоравливающие пациенты могли бы быть благодарны медикам, которые им помогли. Ну и добавлю: когда вы ложитесь в больницу, персонал не фотографирует же ваши коротенькие халатики и пеньюары. Потому что медики пришли вас лечить. А вы, видимо, пришли не лечиться, а развлекаться. Медикам не нравится ходить в прозрачных костюмах, но других нет. А у некоторых и таких нет. А если бы господа журналисты нашили бы нам пижам, то мы бы их с удовольствием взяли.

Медики отреагировали на снимок медсестры в Тульской больницеФото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях медики сейчас всерьез обсуждают возможность подать в суд на автора фото медсестры в купальнике. Также сотрудники тульской больницы уже запустили свой флэшмоб в поддержку коллеги с плакатом: "Мы не картины в галерее, хватит нас фотографировать!" Сама медсестра от комментариев категорически отказалась.

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