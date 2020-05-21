2020-05-21T16:10:47+03:00
Звезды

«Какая классная девчонка!»: Денис Клявер показал подросшую дочь от Евы Польны

Певец выложил трогательный пост в Instagram в честь дня рождения бывшей возлюбленной
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Дочь Эвелин родилась у Дениса и Евы 6 июня 2005 года.Дочь Эвелин родилась у Дениса и Евы 6 июня 2005 года.Фото: СОЦСЕТИ
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Российский певец, музыкант и композитор, бывший участник группы «Чай вдвоем», сын одного из создателей программы «Городок» Ильи Олейникова Денис Клявер — отец троих детей. Его сыновья 19-летний Тимофей и 7-летний Даниэль появились на свет от разных браков. О том, что у артиста есть еще и внебрачная дочь, долгое время было тайной для всех. Знали об этом только близкие отец Клявера и мама возлюбленной. Афишировать отношения было нельзя: Денис состоял в браке, а Ева Польна – певица, с которой он часто ездил на гастроли и был страстно влюблен, не хотела его и себя компрометировать. Общая дочь Эвелин родилась у артистов 6 июня 2005 года. После развода с женой Клявер ее официально признал. В 2008 году Польна родила вторую дочь Амалию от бизнесмена Сергея Пильгуна. Несмотря на разрыв, Ева и Денис сохранили между собой хорошие отношения: отец любит дочь и активно участвует в ее воспитании.

Накануне певец разместил в Instagram поздравительный пост для ее мамы, которая отметила свое 45-летие.

- С днем рождения, неповторимая Ева Леонидовна! Все пожелал лично по телефону, здесь скажу лишь главное - счастья и здоровья тебе, маме, папе, доченькам и всей семье! Дорогая, пускай всегда все будет так, как ты захочешь! Ждем твой первый Вернисаж. С трепетом и уважением, твой Бунша, - сообщил он.

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Дочь Дениса Клявера и бывшая возлюбленная - Ева Польна
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К посту Денис прикрепил совместную фотографию Эвелин и ее мамы. Девушка, которой вскоре исполнится 15 лет, выросла настоящей красавицей и, по признанию отца, проявляет разные творческие таланты.

По достоинству пост артиста и внешность его дочки Эвелин оценили поклонники. «Какая девчонка классная!», «Красотка!», «Вот это я называю настоящий мужчина, джентльмен», «Все бы оставались в таких отношениях после разрыва. Очень достойно, Денис», «Уважаю таких мужчин! Вы - молодец», - написали они в комментариях.

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Обе дочки Евы Польны
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ИСТОЧНИК KP.RU

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