Умирают через 4 дня в муках: Зоомошенница из Санкт-Петербурга 10 лет продает котят с чумкой, выдавая их за мейн-кунов

Если решили пустить в свою жизнь нового члена семьи в виде пушистого комочка, то этот текст будет полезен. Многие часами, а то и днями разглядывают в Сети объявления о продаже животных прежде, чем решиться на покупку. И если котенок или щенок запал в душу, то остановиться уже невозможно. И, как оказалось, многие на этом успешно наживаются. В Санкт-Петербурге действует целая сеть зоомошенников, которые под видом породистых животных продают обычных котят. В лучшем случае, они здоровы, но чаще всего у таких разводчиков в доме антисанитария и опасная инфекция, от которой через несколько дней новый питомец погибает на руках у нового хозяина.

Объявление о продаже мэйн-кунов пользуются огромной популярностью. Породистых, да еще и по низкой цене, сметают за считанные часы. Так было и у владелицы маленьких пушистиков из Красногвардейского района.

Котенок был продан под видом мэйн-кунаФото: Анна СВЕТЛАКОВА

- У нас остался только один котенок, девочка, - предупреждала хозяйка. - Мэйн-куны, раньше их родители были на выставках, но сейчас просто живут как обычные питомцы. Поэтому продаю по низкой цене - всего 2,5 тысячи рублей. Фотографию сами видите.

Отличить настоящего мэйн-куна от беспородного зверя в раннем возрасте сложно, особенно если у него есть кисточки на ушах. В эту ловушку попали и мы. После просмотра милого питомца на фотографии помчались на всех парах по адресу. Тут и начались первые звоночки: продавец по телефону изначально назвала адрес соседнего дома. И только по приезду назвала точный - улица Ушинского, дом 31.

Мы подумали, что это меры предосторожности хозяйки. В дверях нас встретила потрепанная женщина вместе с двумя большими кошками, где-то в другой комнате лаяла собака. Из квартиры доносился не очень приятный запах жизнедеятельности животных. Но при виде пищащего котенка все подозрения сразу отпали. На прощание, хозяйка вручала еще и корм, которым якобы надо кормить малыша.

Фотография продавца уже давно гуляет в соцсетях Фото: vk.com/club137177829

Первое время в новом доме от смены обстановки котенок был бодр. Но уже через несколько часов начал хворать: ходил в туалет с кровью, отказывался от еды и воды. Тут мы и начали искать информацию в Интернете. Заводчица оказалась мошенницей, которая с 2008 года в Санкт-Петербурге обманывает покупателей, продавая котят с чумкой...

- От ее действий пострадало более 10 человек, - писала еще в 2017 году покупательница Лена Львова. - И это только те случаи, о которых нам известно. Эта женщина занимается продажей котят, как выяснилось, якобы породы мейн-кун. Но беда даже не столько в обмане и подмене породистых котят обычными. Самое страшное то, что в квартире этой дамы бушует чумка или какая-то еще заразная кишечная инфекция. И все котята, которые проходят через ее руки, заражаются и попадают к новым хозяевам больными. Котятки скончались после семи дней мук, уколов и капельниц. Некоторые родители до сих пор не знают как сказать своим детям, что котенок умер, говорят, что он в больнице...

Женщина в зеркале - зоо-мошенница Фото: vk.com/club137177829

Наш котенок не стал исключением. Четыре дня малыш падал в ноги от болезни, спал, уткнувшись носом в подушку, и изнемогал не в силах есть и пить. Ветеринарные клиники от него открещивались, не желая брать заразного котенка в руки со словами - у нас тут и другие животные есть. Большая часть врачей винит во всем хозяев - сами олухи, если взяли такого маленького без документов. Лишь одна клиника взялась за лечение, назначив антибиотики и витамины с глюкозой. Сама хозяйка отключила телефон и на связь больше не выходит.

- На самом деле это очень распространенное, к сожалению, мошенничество, - пожал плечами ветеринар. - Продают беспородных котят, бывает и больных. Люди делают на этом деньги, а дальнейшая жизнь питомцев их не интересует. Если котенок выживет, будет чудно.

Не выжил. Котенок скончался на четвертый день.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

"Здесь тонко продуманная схема"

- Признаки мошенничества в действиях продавца имеются, - поясняет председатель Санкт-Петербургской коллегии адвокатов "Честь и закон", адвокат Алексей Мартынов. - Но уголовная ответственность начинается с 2,5 тысяч рублей. Судя по всему, женщина об этом знает. Поэтому одному покупателю привлечь ее к уголовной ответственности нельзя, только к административной. Но если несколько обманутых покупателей объединяться и напишут заявление в полицию, то здесь уже будет уголовное преступление. Нужно учитывать, что срок давности по этой статьей - 2 года. Кроме того, здесь нужна консультация зоолога-эксперта, чтобы понять было ли в действиях женщины жестокое обращение с животными. Ведь котята умирают.

Чтобы не ошибиться с котенком, ветеринары советуют перед покупкой котенка привозить в клинику на осмотр.

Если вы пострадали от данной женщины в последние два года, обратитесь в редакцию: spb.red@phkp.ru.