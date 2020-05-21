2020-05-21T17:36:46+03:00
Общество

Водители «Скорой помощи» и врачи частных клиник, заразившиеся коронавирусом в Санкт-Петербурге, тоже получат выплаты

В Смольном обсуждают поправки в постановление о надбавках
Александра СУРИС
Поделиться:
Проект документа о выплатах водителям скорых сейчас находится в стадии обсуждения.Проект документа о выплатах водителям скорых сейчас находится в стадии обсуждения.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Постановление № 221 губернатор Александр Беглов подписал еще 20 апреля. Напомним, в документе шла речь о выплатах медицинским работникам, которые заразились коронавирусом, исполняя свой врачебный долг – помогая заболевшим пациентам. 300 тысяч рублей, если медицинский работник просто заразился, 500 тысяч, если из-за болезни получил инвалидность. Если же коронавирус стал причиной смерти человека, то члены его семьи единовременной выплатой получают миллион рублей.

Справедливо, но не до конца. Ведь есть люди, которые рискуют ничуть не меньше. Например, водители машин скорой помощи – они не являются медицинскими работниками. Но при этом точно также на каждом выезде контактируют с «ковидными» пациентами.

В новых поправках формулировка изменена. Вместо «медицинских работников» в тексте теперь идет речь о «работниках медицинских организаций», а в преамбуле постановления есть еще одно уточнение: социальные гарантии обеспечивают «медицинским работникам и водителям автомобилей скорой медицинской помощи медицинских организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга».

В постановлении больше не идет речь о «государственных учреждениях здравоохранения». Фото: Олег ЗОЛОТО

В постановлении больше не идет речь о «государственных учреждениях здравоохранения».Фото: Олег ЗОЛОТО

Есть и еще одна поправка – в постановлении больше не идет речь о «государственных учреждениях здравоохранения». Судя по всему, теперь такие же выплаты будут положены и врачам, а также водителям скорой помощи частных клиник, которые – также на работе – заразились коронавирусом.

В пресс-службе комитета по социальной политике «Комсомольской правде в Петербурге» сообщили, что проект документа сейчас находится в стадии обсуждения.

- Конкретную информацию сможем прокомментировать только по факту подписания, - добавили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Санкт-Петербурга подписал документ о выплате 5,5 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до семи лет

Каждая семья, попадающая под действие постановления, сможет ежемесячно получать на ребенка пособие от города (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Санкт-Петербурге начался прием заявлений на выплату 5,5 тысяч на детей от 3 до 7 лет
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 21 мая 2020 года: новые заболевшие есть в 32 населенных пунктах
Навигация для маломерных судов в Ленинградской области стартует 22 мая
На КАД у проспекта Культуры сгорела «Газель»
Врачи рассказали о вреде алкоголя при коронавирусе
В Ленобласти поймали зацепера, ехавшего на Дно
Детей, оказавшихся в трудной ситуации, поместят в соцучреждения Санкт-Петербурга
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года: На улице много людей несмотря на непогоду
Два смертельных ДТП произошли на трассе под Киришами за два часа
Четыре трамвая изменят маршруты в Санкт-Петербурге на месяц до 15 июня
Грудного ребенка нашли брошенного на скамейке в Санкт-Петербурге
На рынке питания в детсадах нашли картель на 400 миллионов рублей
Сяськелево, Ляды: Коронавирус нашли еще в 32 населенный пунктах Ленинградской области
Сотрудника ФСИН задержали с наркотиками в исправительной колонии Санкт-Петербурга
В Ленобласти «Шевроле» вылетел под бензовоз, водитель легковушки погиб
Смольный отказался открывать парки и скверы Санкт-Петербурга
Медики произведут полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в День города в Санкт-Петербурге
Петербургских пенсионеров запретили принимать в дома престарелых
Истощенного редкого осоеда спасли в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Стали известны подробности о 5 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года
Ограничение движения транспорта по Невскому проспекту на Зеленом мосту снимут 14 июля