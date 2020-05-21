Водители «Скорой помощи» и врачи частных клиник, заразившиеся коронавирусом в Санкт-Петербурге, тоже получат выплаты

Постановление № 221 губернатор Александр Беглов подписал еще 20 апреля. Напомним, в документе шла речь о выплатах медицинским работникам, которые заразились коронавирусом, исполняя свой врачебный долг – помогая заболевшим пациентам. 300 тысяч рублей, если медицинский работник просто заразился, 500 тысяч, если из-за болезни получил инвалидность. Если же коронавирус стал причиной смерти человека, то члены его семьи единовременной выплатой получают миллион рублей.

Справедливо, но не до конца. Ведь есть люди, которые рискуют ничуть не меньше. Например, водители машин скорой помощи – они не являются медицинскими работниками. Но при этом точно также на каждом выезде контактируют с «ковидными» пациентами.

В новых поправках формулировка изменена. Вместо «медицинских работников» в тексте теперь идет речь о «работниках медицинских организаций», а в преамбуле постановления есть еще одно уточнение: социальные гарантии обеспечивают «медицинским работникам и водителям автомобилей скорой медицинской помощи медицинских организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга».

В постановлении больше не идет речь о «государственных учреждениях здравоохранения».Фото: Олег ЗОЛОТО

Есть и еще одна поправка – в постановлении больше не идет речь о «государственных учреждениях здравоохранения». Судя по всему, теперь такие же выплаты будут положены и врачам, а также водителям скорой помощи частных клиник, которые – также на работе – заразились коронавирусом.

В пресс-службе комитета по социальной политике «Комсомольской правде в Петербурге» сообщили, что проект документа сейчас находится в стадии обсуждения.

- Конкретную информацию сможем прокомментировать только по факту подписания, - добавили в ведомстве.

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