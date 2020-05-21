Вальс по видео-урокам: Как петербургские школьники готовятся к онлайн-выпускным в 2020 году

Школьная форма, белые банты, цветы и трогательные слезы при фразе вроде «прощай, любимый класс, нам пора во взрослую жизнь» - этого дня выпускники ждали 11 лет. Но в этом году «кина не будет» из-за пресловутого коронавируса. Выпускные в Санкт-Петербурге 2020 пройдут онлайн. Однако петербургские школьники не унывают. «Комсомолка» узнала, в каком настроении ученики и как они планируют отметить самый, пожалуй, романтичный праздник в своей жизни.

«Платье куплю обязательно!»

- Грустно, многие мои знакомые плачут, жалуются и негодуют из-за сложившейся ситуации, - делится старшеклассница школы №151 Екатерина Беккер. – Но у меня совсем другой настрой, который я стараюсь передать всем знакомым - это позитив.

Катя будто чувствовала, что с выпускным в этом году что-то пойдет не так, и до последнего откладывала покупку платья. В итоге главным атрибутом праздника так и не обзавелась.

- Но я его куплю, обязательно! У нас было запланировано торжество в ресторане. Скорее всего его перенесут, это вполне реально, - говорит девушка.

В Катиной школе на виртуальном празднике выпускники все вместе споют караокеФото: из личного архива

Чтобы хоть как-то создать для выпускников праздничное настроение, школа устраивает последний звонок онлайн. Будут и торжественные речи, и концерт.

- Последний звонок мы отмечаем всем классом в звонке на платформе Zoom, мы подготовили выступление и даже споём песню под караоке! – рассказывает Катя.

Ну а что до оффлайн праздников – они тоже планируются. Правда, через год. Катя с подругами очень хочет попасть на Алые паруса.

Медиа-служба творит чудеса

В гимназии №56, где учится Александра Ледяева, школьникам готовят сюрприз. Организацией выпускного и последнего звонка занимается медиа-служба. А ей уж, говорит девушка, без сомнения, можно доверять.

- Зная, на что способна наша медиа-служба, я уверена, что все будет на высшем уровне, - говорит Саша. - Выпускной для учеников нашей гимназии, я думаю, состоится, просто позже. В августе или сентябре. Мне к нему даже платье сшили на заказ. Не надену в этом году, надену потом. Красивых платьев много не бывает!

В 56 гимназии надеются на лучшее и репетируют вальс по онлайн-урокамФото: из личного архива

Чтобы ребята не унывали, готовясь к экзаменам, гимназия каждый день старается радовать их позитивными воспоминаниями и транслировать школьные концерты, события и выезды. Но и сами выпускники стараются не филонить – в плане творчества.

- Мы в гимназии очень дружные и нам, конечно, хочется, отметить выпускной полноценно, вместе, - с надеждой делится Саша. – Но мы не знаем, когда и как он пройдет. Но на всякий случай мы учим вальс по онлайн-урокам педагога нашей гимназии.

КОНКРЕТНО

Известно, что на федеральном уровне планируется провести единый онлайн-выпускной для всех российских школьников. Однако подробной программы и даты пока нет. Как сообщили «Комсомолке» в городском комитете по образованию, в Северной столице ждут распоряжений. Отдельный онлайн-выпускной именно для петербургских школьников проводить не будут.

Кроме того, 21 мая президент заявил, что все выпускники должны получить аттестаты до 15 июня. Как именно их будут выдавать, тоже пока неясно. «Комсомолка» ждет ответ на свой запрос.

Что касается всеми любимого и самого долгожданного события – Алых парусов, то с ним тоже ничего неясно. Об этом сообщил организатор торжества – комитет по печати и взаимодействию со СМИ. Перенесут ли праздник на другую дату, отменят вовсе или придумают что-то еще, станет известно позже.