Йога у Невы, заплыв и стояние на гвоздях: в разгар пандемии моржи Санкт-Петербурга дали мастер-класс по закаливанию журналисту «Комсомолки»

Утро. Улица. Нева… «Опять моржи! На дворе холодрыга и дождь, а им хоть бы хны, все в воду лезут! Брр (невольно вздрогнув, прибавляют «печку»)», - примерно это читалось на лицах проезжающих мимо автомобилистов, когда они на мгновение останавливали взгляд на любителях поплавать в ледяной воде. Сегодня здесь новичок. Я. Не, ну а что? В городе бушует вирус, май – самый холодный за 20 лет… Самое время подумать о закаливании.

Встретиться с основателем сообщества здорового образа жизни «Невские моржи» Романом Лебедевым мы условились у домика Петра I. Теперь те, на кого порой даже смотреть холодно, собираются здесь. Раньше они в любую погоду плескались на пляже у Петропавловской крепости, но сейчас он закрыт из-за карантина. Новым пристанищем стал спуск к воде на Петровской набережной.

Опытные моржи тратят на такую разминку коло двух часов. В любую погоду!Фото: Артем КИЛЬКИН

Я, как мне и сказали, прихватила с собой коврик, полотенце и сухую одежду. Мало ли, куда кривая выведет? На улице +4, я по привычке укуталась. От холода спасали две теплые кофты, от дождя – капюшон.

- Привет! – вдруг услышала я от парня в шортах. Роман, кто же еще. – Пошли скорее!

Первым испытанием стало скинуть балласт из лишней одежды. В спортивном костюме свежо. Но если двигаться – самое то. Второе испытание – после суставной разминки снять обувь. На коврике стоять не холодно, поэтому я без труда повторила за Романом комплекс упражнений из йоги. А потом пришла пора встать босиком на холодную траву. Ну что ж. Вдохнула-выдохнула – оп! Сначала стопы просто мерзли, потом их стало обжигать.

- Сейчас повторяй за мной! – сказал Роман и быстро затопал ногами. – Это упражнение называется дрожь земли! Разгоняет кровь.

Перед водными процедурами необходимо хорошо размятьсяФото: Артем КИЛЬКИН

Теплее действительно стало. Но все равно я с вожделением косилась на кроссовки.

- Побежали, чего стоишь? Здесь очень удобный газон. Бегать босиком гораздо полезнее, чем в кроссовках. По факту, ты сейчас делаешь массаж внутренним органам – ведь на ногах располагаются все нужные точки, - поясняет Роман.

Ему не холодно. Он привык. Уже 10 лет «в деле». Моржи, как он сказал, так могут бежать 10 километров. Эта штука называется «бег с наслаждением». Видимо, когда стопы перестанут «отваливаться», ты сможешь поймать кайф. Я же пока стараюсь как можно меньше касаться мокрой, холодной травы и все время подпрыгиваю.

- Сейчас, в 7 утра, воздух другой, - окинув взглядом пустой город, заметил Роман. - Он максимально чистый. И машин намного меньше. Вот эта трасса – мимо четырех кораблей: Летучего Голландца, Благодати, Авроры и Забавы – тут минимальное движение транспорта по сравнению с другими набережными. Поэтому бегать здесь одно удовольствие.

Есть своя прелесть в занятиях йогой в исторической части ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН

Проехала машина. Водитель, чуть притормозив, посмотрел на нас с непониманием. Казалось, он чуть поежился.

- О, вот вы где! Прекрасная водица! – послышалось за спиной. Обернувшись, я увидела довольного парня с голубыми глазами. Он был мокрый. От него даже шел пар. Неподалеку отдыхал еще один. Он, казалось, ловил дзен: в одних шортах стоял у велосипеда и слушал музыку. На этот раз поежилась я. Неужели меня тоже это ждет?

- Ну что, разогрелась? Пойдем, сейчас самое интересное.

Для первого раза мне хватило нескольких секунд плаванияФото: Артем КИЛЬКИН

После этих слов мне захотелось «сдать назад». Нет, я была готова к заплыву. Но….может не надо? Ладно. Я не слабак, не слабак… Перед окунанием еще раз разогреваемся. И вот я уже стою в купальнике по колено в воде. По ощущениям она не холодная – теплее, чем температура на улице. Но плыть?...

- Как водичка? – вдруг крикнул проезжающий мимо велосипедист.

- Давай к нам! – не растерялись моржи. Велосипедист поднажал, поспешив ретироваться.

- Ты сейчас на дно не наступай. Мало ли, что там. Сразу плыви, - объясняет Роман. – Вот так.

И поплыл. Ну все, Алина, давай! Ой, мамочки! Вода обожгла мне тело. Потом слегка стало схватывать дыхание. Единовременно возникла уйма эмоций - от "О боже, как круто!" до "Какого черта я сюда полезла?!" Побарахтавшись немного, я устремилась к берегу. Заплыв мой длился несколько секунд. Как и полагается новичку.

После купания моржи не вытираются полотенцем, а стряхивают с себя водуФото: Артем КИЛЬКИН

- Вылезай аккуратно, руками цепляйся за ступеньки! – кричит откуда-то с воды Роман.

Ага, цепляйся! Скользкие, зараза. Выбралась. Выдохнула. Не холодно. Даже закутаться в полотенце не хочется. Но это еще не всё. Дальше – гвоздь программы. В буквальном смысле.

- Видишь доску с гвоздями? Нам надо на них постоять. Залезай, я помогу.

- Что-то больно.

- Так будет первые пару минут. Ты расслабляйся, убирай зажимы. По-хорошему, стоять надо минут 15.

Говорят, стоять на гвоздях даже приятно. С первого раза этого не ощутитьФото: Артем КИЛЬКИН

Я слегка обалдела. Расслабиться мешали замерзшие пальцы. В остальном ощущения занятные: за спиной Троицкий мост, на противоположном берегу фасады особняков, и я в купальнике на гвоздях…

- Снимай меня отсюда, мерзну! – окликнула я поймавшего «нирвану» Романа.

- Иду!

Переодевшись в сухое, я оценила, какое это, в сущности, блаженство. Теперь берем коврики, устраиваемся поудобнее у воды и смотрим вдаль. Медитация. Кажется, будто и не холодно вовсе. И только пресловутые замерзшие пальцы напоминают, что я только что вышла из ледяной воды.

Гвозди не повреждают кожу, но с первого раза на них всё равно долго не простоятьФото: Артем КИЛЬКИН

- Для новичка оптимально окунаться три дня подряд. Сначала организм сопротивляется, пытается заболеть, а потом начинает привыкать, и уже становится готовым к такому напряжению, выходу из зоны комфорта. - говорит Роман. - Ты молодец. Не все новички сразу купаются. Приходи завтра.

«Вот уж не знаю», - думала я, включив в машине печку на полную мощность, и попивая горячий кофе. Сначала надо как следует отогреться. А потом – почему бы и нет?

В конце обязательна медитация. Уже сухо и более-менее тепло. Кайф!Фото: Артем КИЛЬКИН

КОМПЕТЕНТНО

Врач-аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Дмитрий ВОЛОГЖАНИН: Все полезно в меру

– Любое закаливание проводится по принципам постепенности и систематичности, чтобы организм успел адаптироваться к влиянию внешних факторов. И, конечно, важен индивидуальный подход. Важно, чтобы у человека не было противопоказаний – например, серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы. В целом, чтобы закаливаться подобным образом, нужно быть уже достаточно здоровым. И помните, что все полезно в меру.