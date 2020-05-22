Что говорят врачи об опасности коронавируса для беременных и аллергиков

Пациенты с аллергией и беременные женщины не являются группой риска по умолчанию. Но известно, что и беременность, и аллергическое воспаление дыхательных путей дают «зеленый свет» вирусам, ослабляя иммунитет. А это значит, что вероятность заразиться коронавирусом для аллергиков и беременных выше, чем для остальных. Что важно знать, чтобы снизить риск и что делать, если вирус все-таки оказался сильнее? Ответы на самые волнующие вопросы дали врачи «Немецкой семейной клиники» в Петербурге.

Если я беременна, я больше подвержена риску заразиться?

- Информации о беременных, пораженных COVID-19 пока что не очень много, но, по-видимому, беременные женщины подвержены заражению коронавирусом не более, чем другие категории населения. До сих пор внутриматочной или перинатальной передачи не выявлено. Научные исследования, доступные на сегодняшний день, указывают на то, что вертикальной передачи не происходит, то есть, нет передачи болезни от матери к ребенку ни во время беременности, ни во время родов, - говорит ведущий специалист «Немецкой семейной клиники», врач-акушер-гинеколог, руководитель отделения, врач высшей квалификационной категории Александр Понкрашкин. - В настоящее время нет данных о влиянии инфекции на плод, если заражение коронавирусом произошло в первом или втором триместре беременности. В большинстве случаев на состояние плода будет оказывать влияние тяжесть заболевания матери. И, конечно, при выявлении коронавируса беременная будет находиться на стационарном лечении под полным контролем врачей.

Врач-акушер-гинеколог, врач высшей квалификационной категории Александр Понкрашкин.Фото: Артем КИЛЬКИН

Если у меня выявлена новая коронавирусная инфекция, то как и где меня будут лечить?

Госпитализация беременных, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция проводится в ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина», где есть все условия для оказания специализированной помощи беременным, роженицам и родильницам. Лечение проводится в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ.

Где рожать тем, у кого есть ОРВИ и тем, у кого ни ОРВИ, ни COVID-19 нет?

Все беременные с признаками ОРВИ будут госпитализироваться в СПБ ГБУЗ «Родильный дом №16», а при его закрытии или перепрофилировании в СПБ ГБУЗ «Родильный дом №10».

Все остальные родильные дома и федеральные научные центры работают в штатном режиме с соблюдением всех эпидемических норм и правил безопасности, поэтому беременные без ОРВИ и с отрицательным тестом на COVID-19, смогу получить лечение по профилю заболевания и родить в этих учреждениях.

Если у меня выявлена новая коронавирусная инфекция, то смогу ли я кормить своего ребёнка грудным молоком после родов?

- К сожалению, не сможете. Сразу после рождения ребёнок разобщается с матерью, у которой выявлен COVID-19, до её полного выздоровления и получения 2-х отрицательных тестов. Тестироваться также будет и ребёнок. Единственно, что вам необходимо, так это пытаться сохранить лактацию до того момента, когда вы сможете находиться вместе со своим ребёнком, - говорит Александр Понкрашкин.

Что делать, если беременной необходимо пройти плановое обследование?

Сейчас все медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология», настоятельно рекомендуют не обращаться в клиники в плановом порядке при неосложнённом течении беременности. Если же консультация врача необходима, можно заменить очный приём на приём в виде патронажа по телефону или с использованием телемедицинских дистанционных технологий.

- Все врачи наших клиник работают в штатном режиме и всегда готовы прийти к вам на помощь. Мы заботимся о вас и вашем здоровье! - добавил доктор.

Если у меня аллергия, я в группе риска?

У аллергиков теряется мукозальный (барьерный) иммунитет, особенно при поллинозе. Когда слизистые раздражены, есть насморк, слезотечение, вирусам легче быстро распространяться. И тут все зависит от иммунной системы человека.

- Иммунная система защищает человеческий организм с момента рождения и до последних дней. Именно для этой защиты на каждый антиген развивается реакция иммунной системы - иммунный ответ, - объясняет аллерголог-иммунолог, врач высшей категории «Немецкой семейной клиники» Елена Усова. - Антигенами являются собственные измененные клетки (внутренние антигены) и внешние, с которыми встречается организм постоянно: это микроорганизмы (вирусы, бактерии), пищевые продукты, пыльца растений, гельминты (глисты). Они могут принести вред в виде болезни отдельным людям или группе людей.

Что может вывести из строя иммунную систему?

- Факторы окружающей среды могут вывести из строя иммунную систему и сделать ее слишком чувствительной, - продолжает Елена Усова. - Это лежит в основе развития аллергических реакций на продукты, косметику, пыльцу растений, яд насекомых и так далее. Очень часто такие заболевания передаются по наследству, но именно агрессивность внешней среды может вызвать аллергическую реакцию у любого человека в любом возрасте.

Кроме того, стрессы, болезни внутренних органов, неправильное питание, вредные привычки (алкоголь, курение) влияют на защитные силы каждого человека, то есть ослабляют иммунитет. У студентов в периоды сессий, у работающих круглосуточно и в ночные смены, у женщин после родов, у пенсионеров, которые вышли из привычного рабочего ритма. То есть, когда условия жизни меняются и сопровождаются стрессом, часто присоединяются различные острые вирусные, грибковые и бактериальные заболевания.

Аллергия мешает организму бороться с инфекцией?

Да, в этом случае болезнь может протекать тяжелее, так как организм не сразу начинает борьбу, а чем позже включается иммунная система, тем вероятнее тяжелое протекание болезни.

- Хронические инфекционные заболевания, протекающие вяло, медленно, не дают возможности иммунной системе защитить организм от всевозможных вирусов и бактерий, - говорит Елена Усова. - Человек не обращает внимания на папилломы, бородавки, периодические герпетические высыпания на губах и других участках кожного покрова, либо лечит их место, самостоятельно, по совету друзей, знакомых и фармацевтов аптек. А между тем именно папилломовирусная инфекция, герпесы 1,2.6 типа, вирус Эпштейн-Барра и другие вирусы не дают клеткам иммунной системы бороться с гриппом, парагриппом, аденовирусом, коронавирусом.

Между тем наличие рецидивирующей вирусной инфекции, постоянный стресс, изменения в эндокринной и нервной системах - путь к так называемому синдрому хронической усталости. Избежать этого и выйти на качественно новый уровень жизни поможет своевременное обращение к аллергологу-иммунологу.

- Лечение должно быть комплексным, профилактическим и направленным на разные системы организма. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением! - предупреждает доктор.

НА ЗАМЕТКУ

Безопасность на первом месте

«Немецкая семейная клиника» разработала специальные рекомендации для всех беременных, которые наблюдаются в клинике. Но придерживаться их может каждая будущая мама.

- При наличии у вас нормально протекающей, неосложнённой беременности, общаться с врачом можно тоже через дистанционные медицинские технологии (услуга «ДокторОнЛайн»).

- По возможности отложить посещения клиник для сдачи анализов и консультаций специалистов, только по согласованию со своим лечащим врачом.

Очное посещение своего лечащего врача разрешается:

- в неотложных случаях;

- при невозможности оказания необходимой помощи на дому, дистанционным способом, в случаях, когда отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью;

- после он-лайн консультации с врачом (услуга «ДокторОнЛайн») для консультации специалистов в соответствии с выявленными патологиями или сдачи анализов;

- для проведения комбинированного скрининга 1 триместра (скрининговые УЗИ во втором и третьем триместре можно перенести на более поздние сроки, но не позднее 21 недели – для 2 скрининга и 34-35 недель – для 3 скрининга).