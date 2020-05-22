2020-05-22T14:12:03+03:00
Общество

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что город еще не готов к ослаблению режима

По словам Александра Беглова, для этого нужны 50% свободных коек, а пока их только 11%
Петр КИБЕР
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Губернатор уверен, что Петербург пока не готов к смягчению карантинного режима.Губернатор уверен, что Петербург пока не готов к смягчению карантинного режима.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Санкт-Петербург еще не готов к смягчению карантинных мер. Об этом, 22 мая, на заседании рабочей группы Госсовета заявил губернатор Александр Беглов. Глава города рассказал о нынешней ситуации и отметил, что пока тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Петербурге нет.

- До 31 мая сохраняются практически все ранее введенные запреты и ограничения. Для перехода к снятию ограничительных мер в городе должно быть свободно не менее 50% от потребности в инфекционных койках. В Петербурге сейчас свободно 11%, - сообщает пресс-служба Смольного.

Сейчас в городе на прием коронавирусных пациентов работает 21стационар, в том числе шесть федеральных медцентров и больниц. С марта общее количество коек для больных с COVID-19 увеличено в восемь раз, и на 22 мая составляет 9028 мест.

При этом по сведениям Оперативного штаба, в активной фазе болезни находятся 9626, однако пациенты с легкой формой коронавирусной инфекции лечатся в домашних условиях.

Тем не менее темп роста числа заразившихся пока не показывает достаточного снижения. За сутки вылечились 198 петербуржцев, а заболели – 389.Поэтому власти города планируют дополнительно развернуть 1250 коек.

Новые места для больных развернуты в "Ленэкспо": Фото: Пресс-служба администрации СПб

Новые места для больных развернуты в "Ленэкспо": Фото: Пресс-служба администрации СПб

Всего на эти цели с начала пандемии федеральный бюджет выделил Петербургу 4 млрд 314 млн рублей, еще 3 млрд 510 млн рублей поступило на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты, а также прочие мероприятия по противодействию инфекции COVID-19.

Глава города отметил, что с 1 марта на коронавирус обследовано 524 тысяч 834 человека. Охват тестированием в Санкт-Петербурге в 4 раза выше норматива. Также с 1 мая начали работать 5 центров рентгеновской компьютерной томографии. Они предназначены для лечащихся амбулаторно взрослых пациентов с подозрением или установленным диагнозом COVID-19 или внебольничной пневмонией. За 20 дней работы в них обследовано 7112 человек, однако потребность в аппаратах КТ в городе все еще есть.

Напомним, что по состоянию на 22 мая общее число случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге достигло 12 592. Из этого количества 2859 пациентов вылечились, а 107 скончались. В активной фазе болезни остаются 9626 человек.

Пока причин ослаблять карантинный режим в Петербурге Смольный не видит. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока причин ослаблять карантинный режим в Петербурге Смольный не видит.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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