Квартира мечты: перезагрузка

БОЛЬШЕ ЧЕМ КВАРТИРА

Вынужденная самоизоляция показала работодателям, что часть сотрудников вполне может работать удаленно. Скорее всего, этот тренд не закончится с пандемией.

- Удаленная работа и сейчас, и после окончания эпидемии будет переживать всплеск, поэтому наверняка станет развиваться формат коворкинга - такого места в составе жилого комплекса или рядом, куда ты можешь спуститься прямо из квартиры, чтобы поработать с ноутбуком через высокоскоростной Wi-Fi, выпить чашку кофе и потом вернуться обратно, - говорит директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин.

«Удаленка» также привела к тому, что многие стали больше времени проводить дома. И оказалось, что дом - это не просто место, куда можно прийти поужинать и переночевать.

- Поэтому еще большую важность получает наличие инфраструктуры прямо в жилом комплексе: это кофейни, пекарни, спортплощадки с тренажерами, магазины и аптеки, - продолжает Михаил Гущин. - Людям важно иметь все под рукой. Эпидемия уйдет, а востребованность «домашней» инфраструктуры останется. Например, на территории нашего ЖК Ultra City есть пекарня и детский развивающий центр, спортивные площадки и настилы для йоги, собственный фруктовый сад. У жителей малоэтажного загородного поселка EcoCity есть 16 гектаров территории для прогулок на природе и занятий спортом. Здесь обустроены мангальные домики, беседки и обзорные площадки.

Конечно, резкой смены поведения и предпочтений покупателей не произойдет - слишком мало для этого прошло времени, но об усилении тренда на комфортную среду за пределами квартиры можно говорить с уверенностью.

- Покупателя не устраивают голые квадратные метры. В текущих условиях он выбирает полноценные кварталы со своей социальной и коммерческой инфраструктурой, с закрытыми и безопасными дворами, - считает директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман. - Кроме цены, для клиента все более важной становится концепция проекта, понимание того, как он будет жить не только в своей квартире, но и в самом квартале, чем смогут заняться его дети во дворе. Поэтому в каждом своем проекте мы создаем максимум возможностей для гармоничной жизни, воспитания детей, проведения досуга, занятий спортом. Здесь всегда найдется место для детского игрового городка и спортивных площадок, ландшафтного дизайна и парка с различными зонами отдыха, благоустроенной набережной и центральной площади для проведения мероприятий, детского садика и школы. Голландский квартал «Янила», финский городок «Юттери» и шведский квартал «IQ Гатчина» - успешные примеры такого подхода к развитию территорий.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СЕМЬИ

Несмотря на кризис и эпидемию, спрос на квартиры не упал. Наоборот, в марте, на фоне изменения курса рубля и объявления пандемии коронавируса, на первичном рынке спрос вырос.

- Стали быстрее принимать решение и выходить на сделку люди, которые планировали приобрести квартиру, но в более поздний период - в конце весны, летом или даже осенью, - говорит руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов. - Кроме того, в условиях экономической нестабильности многие клиенты предпочли вложить сбережения в недвижимость, воспользовавшись привычным и понятным инструментом для сохранения денег.

А вот о функциональности планировок новых квартир покупатели стали думать больше, ведь количество «квадратов» сказывается на бюджете покупки, а от того, как они задействованы, зависит комфорт проживания.

- Так, на сравнительно компактной площади 62-66 квадратных метров могут разместиться три изолированные комнаты, большая кухня-гостиная, которую можно разделить на несколько зон. Таким образом, у всех членов семьи будет свое пространство для отдыха и при необходимости для работы, что сегодня особенно актуально, - отмечает Дмитрий Ефремов. - На примере 21-го квартала ЖК «Северная долина» мы видим, что растет спрос на такие функциональные семейные квартиры.

Действительно, когда члены семьи вынуждены проводить друг с другом сутки, обостряется желание отгородить личный уголок.

- Актуальнее становятся дополнительные пространства, которые можно использовать как гардеробную, переоборудовать в мини-спортзал, кабинет, хобби-рум. Уже давно пересматривается роль балконов, - говорит генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева. - Те, кому особенно важны такие зоны, могут подыскать квартиры с террасами. Здесь можно обустроить уголок природы, создать оранжерею, игровую зону для детей, поставить стулья и столик для отдыха. Просторные террасы, например, есть в квартирах на первом этаже ЖК «Наутилус» на набережной Матисова канала.

КОМФОРТ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

Эксперты прогнозируют, что после вынужденной самоизоляции фокус внимания покупателей сместится на такие вещи, как шумоизоляция, микроклимат в квартире в целом.

- Например, при современных технологиях утепления, когда наши квартиры максимально «герметичны», обязательный элемент - это клапаны инфильтрации воздуха, которые обеспечивают постоянную циркуляцию кислорода, - добавляет Анжелика Альшаева. - В домах «КВС» также устанавливается автоматика, позволяющая корректировать уровень отопления в зависимости от температуры на улице. Все это делает нахождение дома более комфортным. Ну а постоянный рост стоимости коммунальных услуг и гораздо большее количество техники в наших квартирах увеличивает внимание к ресурсосбережению.

КСТАТИ

Сделки онлайн входят в привычку

Пандемия меняет не только отношение к недвижимости, но и процесс ее покупки.

- В кризис активность покупателей снизилась. Многие были не готовы принимать решение о покупке жилья, выезжать на показы. Однако со второй половины апреля мы видим изменение в настроениях покупателей - активность увеличилась. Помогают меры, которые были нами приняты: возможность удаленных консультаций, онлайн-бронирования и приобретения квартир. Многие, кто успел посмотреть объекты до пандемии, воспользовались такими схемами, - говорит Ян Фельдман.

С одной стороны, во время эпидемии приобрести квартиру стало несколько сложнее, поскольку закрылись многофункциональные центры, а офисы продаж перешли на удаленный режим работы.

- Поэтому развитие получил дистанционный формат взаимодействия девелоперов и покупателей по телефону и Интернету. Сегодня купить квартиру можно без посещения офиса застройщика и МФЦ, с помощью электронной подписи, которая будет быстро подготовлена, и регистрации сделки в Росреестре в онлайн-режиме. Это удобный, безопасный и до недавнего времени не очень распространенный способ покупки жилья, который уже становится привычным. Кроме того, это выгодно для клиентов, поскольку за дистанционную покупку в «Северной долине» мы предложили скидку до 50 тысяч рублей, - добавляет Дмитрий Ефремов.

В ГК «КВС», где онлайн-магазин квартир был запущен еще в марте прошлого года, отмечают, что сделки через Интернет были востребованы и раньше.

- Еще до пандемии около сорока процентов всех сделок у нас проходило онлайн. Для покупателя это попросту удобно, позволяет экономить его время, - отмечает Анжелика Альшаева. - Наша статистика показывает, что клиенты были готовы к онлайн-сделкам, но не все компании, банки и госорганы предлагали такие услуги. Сейчас ситуация меняется.

Дистанционное оформление документов и заключение сделки в удаленном режиме - будущий тренд не только рынка недвижимости, но и всех сфер бизнеса.

- Это очень удобно для клиента - не нужно тратить время на дорогу в офис продаж и обратно, на очереди в МФЦ, - говорит Михаил Гущин. - Все встречи проводятся по видеосвязи через Zoom или по телефону. Мы демонстрируем клиентам буклеты, 3D-планы, видео. Этого хватает, чтобы составить мнение о будущем жилье и о нас как застройщике.осбережению.