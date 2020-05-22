«Вы это лето запомните надолго!»: в Санкт-Петербурге начали праздновать последний звонок

Все те же стихи, песни и поздравления, правда не на школьной линейке, а из собственных квартир – такого последнего звонка у выпускников еще не было. И хотя официально дату праздника никто не переносил, в Калининском районе решили провести его не 25 мая, а 22-го – в день окончания учебного года.

Идею местных властей записать поздравления и опубликовать их в соцсетях школы поддержали активно. В результате с раннего утра в группе района ВКонтакте стали появляться видеообращения учителей, младшеклассников, и, конечно, самих выпускников.

В Брюсовской гимназии к подготовке отнеслись со всей серьезностью. В создании онлайн-поздравления участвовала вся школа.

- Учителя поддержали идею создания общей песни с «выпускниками». Ведь ничто не помешает нам спеть вместе, - рассказывает «Комсомолке» директор гимназии Светлана Масленникова. - В результате получился видеоролик, на котором запечатлено оглашение приказа о допуске выпускников к экзаменам, фотопоток детских и взрослых снимков учащихся, творческий подарок педагогического коллектива выпускникам и, конечно же, звонкие переливы последнего звонка.

Светлана Масленникова сегодня прочитала напутствие 35 выпускникамФото: из архива героя публикации

Участники трогательного онлайн-марафона на видео поют песни, читают стихи и просто говорят друг другу теплые слова. Не обошлось и без оригинальных поздравлений. В основном креативила «молодежь» - ученики младших классов. Ребята исполняли шуточные частушки про школу и старались поддержать выпускников, оставшихся без полноценного праздника.

- Ребята не расстраивайтесь, что вам не удалось попрощаться со школой, с учителями. У вас будет шанс попрощаться летом. Вы это лето запомните надолго! – торжественно произносит девочка-третьеклашка.

Как отметили в пресс-службе администрации Калининского района, праздник онлайн будет длиться до тех пор, пока люди не перестанут присылать поздравления. Напомним, в этом году школьникам пришлось остаться и без выпускных – они также перенесены в формат онлайн.