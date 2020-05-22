Какая недвижимость в Санкт-Петербурге будет пользоваться особым спросом после пандемии

Говорят, россиян кризисами не удивишь и не напугаешь, но то, что происходит сейчас, все-таки заставляет многих нервничать. И понятно, почему: если к проблемам в экономике мы более-менее привыкли, то пандемия коронавируса и объявленный из-за нее режим самоизоляции – это что-то новое.

– Мы никогда не сталкивались с подобным тому, что происходит сейчас. Кризис и эпидемия внесли огромную неопределенность в нашу жизнь, люди замерли в ожидании. Мир меняется, фундаментальные изменения происходят в экономике, но никто не может предсказать, как будут развиваться события дальше, – отметил во время онлайн-конференции «Комсомольской правды» заместитель генерального директора строительной корпорации «ЛенРусСтрой» Максим Жабин.

Радует одно: рано или поздно все это закончится, хотя экономические последствия для многих людей и компаний будут довольно тяжелыми. А как они скажутся на рынке недвижимости?

– Нынешний кризис не похож на кризисы 2008 и 2014 годов. С одной стороны, в первом квартале этого года вывод новых объектов на рынок сократился, и эта тенденция будет продолжаться и в дальнейшем. С другой, именно недвижимость остается наиболее привлекательным способом сохранения сбережений, особенно в условиях волатильности рынка акций, – говорит директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин.

Впрочем, даже в таких нестандартных условиях, как сейчас, покупатели жилья вполне традиционно поделились на две группы: одни опасаются роста цен и стараются как можно быстрее приобрести недвижимость – либо для себя, либо в качестве инвестиций. Другие ждут обвала и надеются, что квадратный метр подешевеет. Кто из них прав?

– Истина как всегда где-то посередине, – считает операционный директор компании PLG Ольга Смирнова. – Безусловно, стоимость квадратного метра будет меняться по причине законодательных инициатив, изменения курса валют, изменения психологии потребителя. Но не думаю, что этот кризис системно повлияет на экономические законы и кардинально изменит наши бытовые и финансовые привычки. Недвижимость точно будет востребована, а сокращение объемов вывода новых проектов на рынок и удорожание импортных стройматериалов будут способствовать росту цены квадрата. Обвала точно не произойдет.

Вопрос в том, какая именно: предпочтения покупателей меняются и в текущей ситуации – особенно быстро. Итак, какая недвижимость Петербурга обещает наибольшую доходность и будет пользоваться особым спросом в ближайшие несколько лет?

Новый кризис лишний раз подтвердил: недвижимость остается самым надежным способом сохранить сбережения.Фото: Артем КИЛЬКИН

Квартиры с возможностью полной самоизоляции

Так или иначе, но пандемия оставит отпечаток страха, считают наши эксперты. Это может привести к росту интереса к жилью в пригородах Петербурга – чтобы, если что, было где самоизолироваться с комфортом…

– Уже сейчас вырос спрос на загородную недвижимость, это мы наблюдаем по нашим загородным проектам, таким как EcoCity и «Русские сезоны», – говорит Михаил Гущин. – Люди отдают предпочтение готовым проектам, покупают недвижимость для себя с учетом долгосрочной инвестиции – 5-10 лет.

Еще большую важность, чем раньше, получит наличие инфраструктуры прямо в жилом комплексе: это магазины, кофейни, пекарни, пространства для прогулок и занятий спортом. В жилом комплексе «Северного города» Ultra City, например, есть даже свой фруктовый сад. Гораздо внимательнее новоселы станут к вопросам безопасности и охраны.

– Появляются и новые запросы, например, многие хотят иметь в доме место для доставки онлайн-заказов – и мы предусматриваем такие в наших проектах, – добавляет Михаил Гущин. - То есть пандемия ускорила развитие тех тенденций, которые начинали формироваться на рынке нового жилья.

Жилье с высоким уровнем сервиса

Это относительно недавний тренд, не успевший еще достигнуть своего пика. Но именно за ним большое будущее.

– Новая тенденция на рынке жилья – осознанное потребление и разумная экономия. Люди понимают, что они хотят, а чего не хотят, ценят личное время – свое и своих близких. И в этой ситуации сервис, который жильцы могут получить прямо в своем доме, через свою управляющую компанию, играет огромную роль, – уверен Максим Жабин. – Речь идет о самых востребованных услугах – уборке помещений, выгуле собак, доставке еды. Уверен, многим эти услуги будут интересны, потому что позволят сэкономить время для более важных дел.

Привычки людей меняются, и запросы на различные сервисы, которые жильцы хотят видеть в доме, тоже будут меняться. Но движение к функциональности жилья очевидно.

– Люди не будут гнаться за модой, как в 90-х, когда все хотели иметь жилье по принципу «дорого-богато». Сегодня на первое место выходит внутренний комфорт и внутренние потребности человека. Основной запрос – чтобы все было близко и органично, и это приводит к увеличению в жилых домах доли общественных пространств, а также сервисных функциональных предложений. Да и планировки становятся все более функциональными, без «лишних» метров, – добавляет Ольга Смирнова.

Апартаменты

Апартаменты постепенно становятся фаворитом у тех покупателей, кто видит в недвижимости замену привычному депозиту. В Европе, кстати, этот сегмент признан чуть ли не самым беспроигрышным инвестиционным инструментом. Похоже, по тому же пути пойдет и наша страна.

– Один из основных трендов на ближайшие 30-40 лет – развитие доходного жилья и апартаментов. Связано это с тем, что доходы населения будут падать, а цена квадратного метра – расти. Многие не смогут позволить себе покупку собственного жилья и будут снимать, выбирая предложения поближе к центру. А если говорить о новом поколении покупателей – миллениалах, то они и вовсе не хотят обременять себя собственностью. Эта категория клиентов готова мигрировать за рабочим местом и менять место жительства при смене работы, – говорит Максим Жабин.

Понятно, что каждому – свое. Кто-то выбирает жизнь за городом, а кому-то необходимо находиться в центре событий. И в этом случае апартаменты – отличный вариант. Кстати, именно апартаменты готовы предложить своим обитателям тот самый высокий уровень сервиса, который все больше востребован у потребителя.

– Именно сервис, который предлагает управляющая компания, лежит в основе бизнес-модели наших проектов «Интуит» и «Про.Молодость». Для собственника номера в апарт- или инвест-отеле, это финансовый сервис, для будущего резидента – это гостиничный. Услуг масса, но мы ничего не навязываем – потребитель выбирает то, что ему необходимо и он готов платить за свой выбор или пользоваться альтернативными предложениями, если они есть, – говорит Ольга Смирнова – будущее как за таким умным «шведским столом» возможностей.