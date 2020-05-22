«С «ковидными» больными не работала»: Первый врач-педиатр скончалась от коронавируса в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на 56-м году жизни от коронавируса умерла Ирина Бурнышева - врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением №2 Ленинградской областной клинической детской больницей. Факт смерти медика "Комсомолке" подтвердили в самом учреждении.

- Ирины Алексеевны не стало 10 мая, - сообщили корреспонденту издания. - Она лежала в больнице имени Боткина. Где она заразилась - мы даже не представляем. У нас нет и не было "ковидных" больных, мы не перепрофилированы и работаем в прежнем режиме. Возможно, Ирина Алексеевна заразилась где-то в метро или просто на улице по дороге на работу или обратно.

Фото Ирины Бурнышевой уже появилось на стене памяти умершим медикам в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2012-м году Ирина Бурнышева переехала в Санкт-Петербург из города Чайковский в Пермском крае, где работала заведующей детской больницей. Спустя пять дней после смерти, 15 мая, её кремировали. Из-за "карантинных ограничений церемонию прощания с врачом, отдавшим медицине 35 лет жизни, не удалось. У Ирины Алексеевны осталась дочь Татьяна.