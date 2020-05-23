2020-05-23T10:17:51+03:00
Общество

«В костюме жарко, как в сауне, от респиратора на лице прыщи»: Откровенный дневник красавицы-фельдшера из Санкт-Петербурга о работе скорой во время эпидемии

32-летняя Алиса Шимкус и сама заразилась коронавирусом, пока помогала другим
Полина ШАНДРАК
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Шимкус не думала, что сама заразится коронавирусом.Шимкус не думала, что сама заразится коронавирусом.
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Фельдшер платной скорой помощи 32-летняя Алиса Шимкус третью неделю не выходит из дома. В начале мая она узнала, что заразилась коронавирусом. Именно поэтому вместе с мужем и двумя детьми они были вынуждены самоизолироваться. Медик рассказала корреспонденту «КП» о своем домашнем лечении, работе неотложки во время пандемии и поведении пациентов.

«КАК КОСМОНАВТЫ»

Свой профессиональный путь начинала с санитарки, год работала медсестрой в реанимационном отделении, а потом пошла в скорую помощь. И уже как 10 лет работаю фельдшером: 6 из них здесь, в платной.

У нас около 8-9 бригад скорой помощи. С начала эпидемии вызовов стало намного больше. Чуть температура поднялась, никаких других симптомов нет – у людей паника. Они еще не сделали тест, а уже думают, что у них «корона». Или, обратные случаи. Приезжаешь ночью на вызов, а пациент рассказывает, что уже неделю болеет. Участковый ему прописал препараты, а он их не принимает, потому что «там столько побочных эффектов». На дополнительные обследования не ходил – некогда. И вообще ему с самого утра очень плохо, но он «мужественно» терпел. Теперь не может. И уснуть тоже никак. А сейчас хочет, чтобы его быстро вылечили…

Сейчас, в новых условиях, мы работаем, как космонавты. В костюме жарко, как в сауне. В респираторе тяжело дышать, очки постоянно потеют. Один раз, поднимаясь на пятый этаж, думала, что потеряю сознание. Постоянно хочется пить. Набегаюсь за день в спецформе, и к вечеру глаза сами закрываются от усталости. Сидя, стоя – неважно. Пытаюсь щипать себя, чтобы не уснуть. На лице после смены следы от респиратора и очков, на коже появляются прыщи…

Во время пандемии пациенты видели доктора Алису со скорой помощи вот в таком виде.

Во время пандемии пациенты видели доктора Алису со скорой помощи вот в таком виде.

ОДИННАДЦАТЬ ЧАСОВ В ОЧЕРЕДИ ПЕРЕД БОЛЬНИЦЕЙ

Перед больницами часто приходится стоять в очереди. Перед Покровской мы стояли однажды четыре часа. Хорошо, что пациент был не тяжелый. А вот моим коллегам не повезло: они ждали приема в больнице Святого Георгия одиннадцать часов! Бригада выпала на половину суток…

Бывают случаи, когда пациентам в этой очереди становится хуже, спасти удается на всех.

Мои пациенты тоже уходят на тот свет. До сих пор не выходит из головы один из последних случаев. У женщины лет пятидесяти была пневмония, низкое насыщение крови кислородом. Настаивали, что нужно поехать в больницу, но от госпитализации она отказалась. Сказала, если суждено умереть – такова судьба. Мы уехали, но я почему-то постоянно думала о ней. Ночью узнала, что ее все-таки увезли на скорой в больницу, а через три дня ее не стало…

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, НАСМОРК

Ожидала ли я, что стану одной из тех, кто заразится COVID-19? Нет. Мне казалось, что я соблюдаю все меры безопасности. На смену – в противочумном костюме. В выходные – только в магазин и в аптеку, всегда в маске. Не было никаких сомнений, что делаю все, что нужно. Но 30 апреля, когда должна была заступать на сутки, у меня поднялась температура до 39 градусов, разболелась голова, появился насморк. Чувствовала сильное недомогание. Сдала тест на коронавирус, у мужа, двухлетней дочки и четырехлетнего сына тоже взяли анализы. Положительный результат пришел мне и сыну.

Алиса работает фельдшером уже 10 лет.

Алиса работает фельдшером уже 10 лет.

Сейчас только приходится догадываться, как и где могла заразиться. Возможно, на работе во время утилизации костюма. Они одноразовые. После каждого выезда их меняем. Вирус на одежде долго сохраняется. Или кто-то из коллег плохо соблюдал меры безопасности. Мы ведь в своем кругу общаемся без масок. У нас на подстанции два доктора заболели коронавирусом. У некоторых водителей симптомы ОРВИ есть, но анализы отрицательные. Раз в неделю всем делают тест. Но, говорят, они точны только на сорок процентов.

ЛЕЧУСЬ ЧАЕМ И ВИТАМИНАМИ

Сейчас чувствую себя уже хорошо. Лечусь горячими чаями, витаминами. При высокой температуре пила ибупрофен. На днях сдам тест. Если он покажет отрицательный результат, то наконец-таки выйду на работу. Скучаю по дежурствам. Но немного волнительно: снова начну пересекаться с больными COVID-19, и у меня появится большой шанс заразиться повторно. А каждое новое заболевание протекает тяжелее предыдущего. И боюсь больше не за себя, а за детей.

Алиса признается, что скучает по дежурствам.

Алиса признается, что скучает по дежурствам.

Задумывалась ли хоть раз во время болезни о смерти? Конечно. Она оказалась очень близко: умирают не только люди за 60, но и молодые. Хотя сначала, как и многие, к пандемии относилась без особого волнения. Шутила на этот счет. Была уверена, что все быстро переболеют и все закончится. Но прошел месяц, второй, а лучше не становится. Вакцины нет, люди продолжают умирать и количество зараженных с каждым днем увеличивается… Обидно, что многие не понимают всей серьезности. В окно постоянно вижу на площадках родителей с детьми, беспечно гуляющий народ без средств защиты. Удивляюсь, почему люди расслабились, ведь больницы до сих пор переполнены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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