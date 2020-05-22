2020-05-22T19:41:55+03:00
Звезды

Николай Цискаридзе зарегистрировался в Instsgram и ошарашил поклонниц архивными фото

Артист также рассказал, что лучшее в его жизни случилось 22 мая - этот день для Цискаридзе особенный
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Николай Цискаридзе долгое время игнорировал социальные сети.Николай Цискаридзе долгое время игнорировал социальные сети.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ректор академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе долгое время игнорировал социальные сети. До тех пор, пока не появилось много фейковых страниц от его имени. Теперь народный артист обзавелся собственным Instagram-аккаунтом, где делится с поклонниками сокровенным. Сегодня он опубликовал архивные фото своих первых балетов, где он настоящий принц.

- 22 мая - день святого Николая! Очень значимый для меня день! Именно в день святого, в честь которого меня назвали, я впервые исполнил главные роли в балетах, о которых мечтал с самого детства: «Жизель» и «Легенда о любви». Мой святой покровитель преподнес мне такой дар, - сообщил танцовщик.

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Именно в день святого, в честь которого меня назвали, я впервые исполнил главные роли в балетах, о которых мечтал с самого детства: Жизель и Легенда о любви
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По его словам, 22 мая 1996 года он впервые сыграл Ферхада в «Легенде о любви». А 22 мая 1997 года исполнил графа Альберта в «Жизели».

- Эти балеты, эти роли - исполнившаяся мечта в день моего Святого! Чудеса существуют! И если очень верить, желания исполняются, - добавил Николай.

Архивные фото Цискаридзе. Фото: СОЦСЕТИ

Архивные фото Цискаридзе.Фото: СОЦСЕТИ

Как не трудно догадаться, все это происходило на легендарной сцене Большого театра в Москве. Надо сказать, что в Большом Цискаридзе прослужил 21 год и по завершении танцевальной карьеры мог бы остаться там преподавать, но не остался. Настоящую причину своего увольнения, которое произошло 7 лет назад Николай никогда не озвучивал. Лишь недавно в разговоре с оперным певцом, мужем Анны Нетребко Юсифом Эйвазовым в прямом эфире в Instagram именитый танцовщик раскрыл причину своего ухода из Большого.

Цискаридзе - премьер балета Большого театра с 1992 по 2013 годы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Цискаридзе - премьер балета Большого театра с 1992 по 2013 годы.Фото: Артем КИЛЬКИН

- С начала 2000-х годов в театре с приходом нового непонятного руководства стало твориться что-то ужасное – все полетело в тартарары. Оно начало уничтожать все: здание, систему… Сейчас это не имеет ничего общего с тем, что называется Большой театр. Люди, которые там руководят, ничего не понимают в искусстве. Меня там гнобили. И я не хотел участвовать в тех передрягах. Все, что там происходит – преступление, - сообщил Цискаридзе.

Снимки артист опубликовал в своем Инстаграм. Фото: СОЦСЕТИ

Снимки артист опубликовал в своем Инстаграм.Фото: СОЦСЕТИ

Балерина Анастасия Волочкова, которой тоже досталось от Большого театра, в одной из бесед подчеркивала, что Цискаридзе гнобили именно педагоги. По ее словам, он к тому времени был уже мэтром и составлял им серьезную конкуренцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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