КАИР, МИНСК, ПЕТЕРБУРГ

12 марта супруги Лытко из Петербурга – 56-летние Михаил и Светлана – вместе с 33-летней дочерью, 47-летним зятем, тремя внуками 6, 9 и 10 лет и родственницей из Белоруссии отправились на отдых в Египет. Путевку приобрели в белорусском турагентстве, а потому вылетать нужно было из Минска.

Уже в первый день отпуска семья поняла, что задуманных путешествий и развлечений им не видать. Весь отдых прошел в отеле, в котором они в конце концов остались одни. Из страны в Белоруссию семья вернулась 28 марта последним вывозным рейсом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/780692" frameborder="0"></iframe> Семья из Петербурга победила коронавирус и запустила акцию «Я уже здоров».Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурге

– Из Минска до Петербурга мы добирались на машине, которую оставили в белорусском аэропорту, – рассказывает Светлана Лытко. – Еще в пути мы с мужей почувствовали себя нехорошо.

На границе путешественникам замерили температуру и зафиксировали их данные. К вечеру, когда семья добралась до дома, и у Михаила, и у Светланы поднялась температура.

Святой Георгий Победоносец поражает не змия, а коронавирус. Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурге

– Высокая температура была нашим первым симптомом, – рассказывают Лытко. – От 38 градусов, но не выше 38,7. И огромная слабость. Температура хоть для человека и не самая большая, но переносилась очень тяжело. Других симптомов – кашля, воспаления горла, насморка – не было.

Дочери с мужем стало нехорошо спустя три дня. У женщин болезнь протекала чуть легче, чем у мужчин. А к троим детям, а также к белорусской родственнице, инфекция и вовсе не прицепилась. Вся семья дружно делала дыхательные упражнения, не давала температуре слишком повышаться и надеялась на лучшее.

«ГОТОВЫ СТАТЬ ДОНОРАМИ»

Но на шестой день с возвращения домой, 3 апреля, Михаил вдруг стал задыхаться. Вызвали «скорую». Мужчину забрали в Боткинскую больницу, а у остальных членов семьи взяли мазки на коронавирус. Вскоре в Боткинку отправили и дочь с зятем.

– А я осталась дома с детьми как выздоравливающая, – рассказывает Светлана. – Да, болела и была с внуками. А куда их денешь? Тем более что все это время они были с нами, зараженными. Мне каждый день звонили из поликлиники, справлялись о самочувствии. Вирус я переборола, и в больницу ложиться не пришлось.

Значки вручают пациентам вместе с выпиской. Фото: Клиническая инфекционная больница имени Боткина

Михаилу стало легче уже на следующий день после госпитализации. Конечно, лекарства от самого коронавируса пока не изобрели. Зато с пневмонией, которая развивается как осложнение инфекции, хорошо справляются старые добрые антибиотики. Первый же препарат позволил Михаилу снова дышать полной грудью. А вот его зятю повезло меньше: на него подействовали лишь третьи антибиотики. Больным давали вспомогательные лекарства и делали ингаляции кислородом.

Каждый день из больницы выписывают больше полусотни человек. Фото: Клиническая инфекционная больница имени Боткина

В результате дочь Лытко выписали уже через неделю, Михаила – через 15 дней, а зять пролежал в Боткинской три недели. Тесты на коронавирус у всех членов семьи взяли 3 апреля, но пробы по какой-то причине не получились, поэтому пришлось сдавать мазки повторно спустя три дня. К тому моменту – уже на 10 день после первых симптомов – Светлана и ее дочь показали отрицательный результат.

– Теперь надо сдавать анализы на антитела, – добавляет Светлана. – У зятя уже взяли подписку на сдачу плазму. Мы с дочкой и муже тоже готовы стать донорами.

ПОДАРОК К ВЫПИСКЕ

Сейчас Лытко и их родственники чувствуют себя хорошо.

– Когда муж выписался, мы столкнулись с тем, что люди бояться переболевших, – делится женщина. – Удивительно: ездили по деловым вопросам, но не могли увидеться с друзьями, которые откладывали встречу из-за страха заразиться! Нас спрашивал: «А что, от коронавируса излечиваются?». Люди запуганы. Этот страх, а также благодарность медикам и вдохновили нас на акцию «Я уже здоров».

Вчера в Боткинку доставили еще 500 значков. Фото: Клиническая инфекционная больница имени Боткина

Чтобы отблагодарить врачей и наглядно показать, сколько людей уже выздоровело их усилиями, супруги Лытко придумали раздавать излечившимся значки. Внешний вид значка – работа Михаила: по его задумке, святой Георгий Победоносец поражает не змия, а коронавирус. До итогового варианта значок довели в полиграфическом центре, где и напечатали первую партию из 200 штук.

– Супруги Лытко изготовили значки сами и принесли их нам в начале недели, – рассказывают в Боткинской больнице. – Мы акцию с радостью поддержали. Стали вручать значки вместе с выписками.

Людям, переборовшим вирус, раздали уже больше 200 значков. Фото: Клиническая инфекционная больница имени Боткина

Первой партии хватило всего на четыре дня, ведь в сутки из Боткинской выписывают 50-60 человек. Тогда Лытко напечатали еще 500 значков, которые привезли в клинику вчера, 21 мая. Их хватит максимум дней на 10.

– На большее, к сожалению, нас не хватит: каждый значок стоит смешно, всего 27 рублей, но если это тысяча значков, сумма начинает кусаться, – признаются супруги. – Было бы здорово, чтобы кто-то эту акцию поддержал и продолжил. Думаем, другие больницы тоже были бы рады вручать такие значки своим выздоровевшим. Чем больше значков будут видеть на улицах, тем светлее станет мир: они поймут, что людей, победивших болезнь, благодаря врачам, очень много.

Акция задумана в знак благодарности медикам. Фото: Клиническая инфекционная больница имени Боткина

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