Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 23 мая 2020 года: 363 заразились, 6 умерли

За последние сутки в России выявлено 9434 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 8111 человек выздоровели и 139 скончались. Так, новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 23 мая 2020 года составили 363 человека.

- В Санкт-Петербурге еще у 363 человек выл выявлен коронавирус за последние сутки. С начала эпидемии общее число петербуржцев с подтвержденной инфекцией достигло 12955, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

Также полностью выздоровели и выписали 265 человек. На данный момент в городе официально болеют 9718 горожан. Всего с начала эпидемии в Петербурге выписались уже 3124 человека.

Не обошлось и без печальных новостей. Комиссия подтвердила еще 6 новых смертей от коронавируса. За все время от инфекции в Петербурге умерли 113 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 8,4 миллионов лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 276,1 тысяч тестов на коронавирус. Из них 14608 в Санкт-Петербурге.