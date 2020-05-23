2020-05-23T13:17:31+03:00
Происшествия

Спортсмен спас двух детей из горящей машины на парковке супермаркета в Санкт-Петербурге

Мужчина разбил стекло заблокированного авто и достал малышей из пожара [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Мужчина спас детей из горящего автомобиля в ПетербургеМужчина спас детей из горящего автомобиля в ПетербургеФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге мужчина спас детей из горящего автомобиля. В пятницу, 22 мая 2020 года, он ждал на парковке торгового центра жену и увидел, что соседняя машина задымилась, на капоте уже начала плавиться краска. Присмотревшись, он заметил, что на заднем сиденье находится ребенок и бросился на помощь.

Мужчина подошел к автомобиль и решил сначала позвонить по телефона на записке, оставленной под лобовым стеклом. Но пламя разгоралось быстро, поэтому он начал дергать ручки дверей, но они были заблокированы.

Спортсмен разбил стекло и достал детей до того, как автомобиль полностью воспламенился Фото: принтскрин видео.

Спортсмен разбил стекло и достал детей до того, как автомобиль полностью воспламенилсяФото: принтскрин видео.

- Пытался сначала разбить окно локтем - не получилось. Потом подошла женщина, увидела, что уже пожар начинался, было сильное задымление, и дала огнетушитель, - рассказал спаситель малышей.

Тогда огнетушителем он разбил окно, вытащил детей и после отогнал свой автомобиль, чтобы огонь не перебросился.

Героем оказался мастер спорта международного класса, тренер по академической гребле Денис Маркелов Скопировано. Во время спасения он повредил локоть. Детей шести и восьми лет отвели на стойку информации, где их отдали матери.

Что именно стало причиной возгорания, выясняет полиция.

В Петербурге спортсмен спас двух детей из горящей машины на парковке супермаркета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус в Карелии, последние новости на 23 мая 2020 года: Еще 16 человек заразились
Молодые мамы бесплатно смогут повысить квалификацию в Санкт-Петербурге
Двухлетняя девочка упала в открытый колодец на дачном участке в Ленинградской области
Больных с коронавирусом начали принимать в 442-м военном госпитале и больнице имени Кащенко
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 мая 2020 года составило 6 человек
На поминках родственники устроили стрельбу из-за наследства в Ленинградской области
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 23 мая 2020 года: Число выздоровевших превысило зараженных
Более 14,6 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
В сети появилось видео героического спасения кота на большой высоте в Ленинградской области
Погода в Санкт-Петербурге 23 мая останется под влиянием антициклона
Пожар разгорелся посреди ночи в общежитии СПбГУ в Петергофе
Круизы парома «Принцесса Анастасия» отменили до середины июня
Родственников грудничка, брошенного на улице, разыскивают вторые сутки в Санкт-Петербурге
Добрый петербуржец помог утятам добраться до матери на оживленной дороге
Убийство беременной лосихи закончилось для двух браконьеров из Ленобласти условным сроком
Стала известна судьба пятерых детей, мать которых до смерти забил сожитель в Санкт-Петербурге
Умерших петербуржцев поместят под герметичный купол в ходе церемоний прощания в крематории
Водитель грузовика задавил пассажирку «Мерседеса», сдавая задним ходом на улице Земледельческой
Открытие театров и музеев Санкт-Петербурга могут отложить до сентября
525 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за три неполных месяца
Следователя полиции, пойманную на взятке в 1 млн рублей, посадили под домашний арест в Санкт-Петербурге
100 млн рублей уйдут на ликвидацию незаконной свалки в Колтушах в зоне ЧС
Волонтеры рассказали о помощи пенсионерам, лечащихся в «Ленэкспо» от COVID-19
Санкт-Петербург может лишиться чемпионата мира по хоккею-2023, если на месте СКК не успеют построить новую арену
Двух братьев-нерпят вернули в Ладожское озеро после выкорма и реабилитации