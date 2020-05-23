Спортсмен спас двух детей из горящей машины на парковке супермаркета в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина спас детей из горящего автомобиля. В пятницу, 22 мая 2020 года, он ждал на парковке торгового центра жену и увидел, что соседняя машина задымилась, на капоте уже начала плавиться краска. Присмотревшись, он заметил, что на заднем сиденье находится ребенок и бросился на помощь.

Мужчина подошел к автомобиль и решил сначала позвонить по телефона на записке, оставленной под лобовым стеклом. Но пламя разгоралось быстро, поэтому он начал дергать ручки дверей, но они были заблокированы.

Спортсмен разбил стекло и достал детей до того, как автомобиль полностью воспламенилсяФото: принтскрин видео.

- Пытался сначала разбить окно локтем - не получилось. Потом подошла женщина, увидела, что уже пожар начинался, было сильное задымление, и дала огнетушитель, - рассказал спаситель малышей.

Тогда огнетушителем он разбил окно, вытащил детей и после отогнал свой автомобиль, чтобы огонь не перебросился.

Героем оказался мастер спорта международного класса, тренер по академической гребле Денис Маркелов Скопировано. Во время спасения он повредил локоть. Детей шести и восьми лет отвели на стойку информации, где их отдали матери.

Что именно стало причиной возгорания, выясняет полиция.