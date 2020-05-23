«Больницы переполнены»: 30-летняя петербурженка умерла, четыре раза получив отказ в скорой помощи

В Санкт-Петербурге умерла 30-летняя врач-стоматолог Мария Симонова. Женщина четыре раза вызывала «скорую помощь», но каждый раз получала отказ. Диспетчер говорила, что госпитализировать ее не могут, так как все больницы переполнены. В итоге 18 апреля 2020 года Марию нашли мертвой на полу своей квартиры.

ВРАЧЕЙ НЕТ, БОЛЬНИЦЫ ПЕРЕПОЛНЕНЫ

С начала эпидемии Мария работала на удаленке, помогала по сервису стоматологического оборудования. За две недели до смерти она начала периодически жаловаться на здоровье своим друзьям. 15 апреля Марии стало плохо. Она позвонила родителям и рассказала, что у нее боли в области почек, проблемы с дыханием и кружится голова. С 17 по 18 апреля девушка четыре раза звонила в «скорую помощь», но добиться, чтобы к ней кто-нибудь приехал, так и не получилось.

- Я звонила ночью опять. Потому что было очень «лихо». Мне сказали, что сейчас мне надо уколоть диуретик, который я сама могу вколоть. Только в аптеку надо сходить. Потом мне перезвонила диспетчер, рассказала, какую мне соблюдать диету, что у меня пиелонефрит, - отослала аудиосообщения Мария своей подруге. - Когда я спросила, какой есть альтернативный вариант. Мне сказали, что на данный момент никаких вариантов нет, потому что все больницы переполнены.

Мария была врачом и всегда приходила на помощь друзьям и близкимФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По рассказам родственников, Марии отказывали по разным причинам: то нет места в больнице, то врачей не хватает, то машина сломалась. Она пыталась добиться укола в течение трех дней с 15 апреля. В итоге 17 апреля попросила подругу принести ей лекарство, чтобы самой сделать себе инъекцию, так как сама от слабости и боли не могла передвигаться и даже есть.

- Подруга была на работе и сказала, что сможет только вечером. Освободившись она звонила Маше, но та трубку не взяла. Подумала, что спит. 18 апреля она перестала выходить на связь. Приехали ее родители, вскрыли дверь и нашли Марию мертвую на полу, - рассказал журналисту «КП-Петербург» друг девушки Денис. – Как можно ставить диагноз по телефону? Это совсем не профессионально.

«НАПИСАЛА В АДМИНИСТРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА»

С момента смерти Марии прошло уже больше месяца, однако родители девушки до сих пор не могут добиться возбуждения уголовного дела. После похорон, мама Марии, Ольга Евгеньевна, написала заявление в следственный комитет с просьбой разобраться в этом деле. Также она обратилась и в МВД.

- Заявления у нас приняли, но дело не шло. Одним утром я, не вставая в постели, взяла в руки телефон и решила написать президенту. Рука сама потянулась. Я написала письмо с уклоном того, что у нас люди умирают не только от коронавируса. Вскоре мне пришел ответ, что обращение принято, через пару дней пришел ответ от комитета здравоохранения Петербурга.

В письме, которое было дублировано в прокуратуру, говорилось о том, что Мария 4 раза звонила в скорую. Три последних раза как раз были 18 апреля в 14:19, 14:50 и 15:53 часов. На данный момент ни следственный комитет, ни МВД Петербурга уголовное дело не возбудили.

Комитет здравоохранения направил обращение Ольги в прокуратуру

«Я БУДУ ДОБИВАТЬСЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА»

- Она хорошая девочка, читала на английском, играла на музыкальных инструмента. Но, знаете, была такая упрямая, считала себя умной. Она всегда говорила: «Мама, я врач. Я сама себе поставлю диагноз, сама себя вылечу». Зато другим всегда на помощь рвалась, - всхлипывает Ольга.

Сейчас мама Марии живет тем, чтобы добиться возбуждения уголовного дела. Она хочет, чтобы наказаны были действительно виновные, кто не смог организовать своевременную помощь ее дочери, кто не смог наладить систему, а не просто «козел отпущения».

В субботу, 23 мая, Ольге позвонили из администрации Калининского района, где жила ее дочь, и принесли соболезнования.

ОФИЦИАЛЬНО

23 мая губернатор города Александр Беглов поручил провести служебное расследование в отношении службы неотложной медицинской помощи Калининского района. Вице-губернатор Олег Эргашев, комитет по здравоохранению и администрация Калининского района в течение трех дней представят главе города результаты служебного расследования.