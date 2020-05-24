2020-05-24T11:38:41+03:00
Происшествия

Жители Мурина перенесли легковушку на руках, чтобы пустить пожарных к горящему дому

Тем временем соседи пытались потушить полыхающую квартиру с балкона [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Из многоэтажки спасли 32 человека. Фото: vk.com/spb_todayИз многоэтажки спасли 32 человека. Фото: vk.com/spb_today
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Обычный пожар в обычной многоэтажке густонаселенного микрорайона Мурино в пригороде Петербурга показал, что есть еще на свете человеческая взаимовыручка. Квартира на 21 этаже дома №7 корпус 3 по Новой улице вспыхнула в начале девятого вечера 23 мая. Пожарных вызвали сразу, как из окна повалил густой черный дым.

Вот только проехать к жилой высотке спасатели не смогли: проезд красным машинам с мигалками преградила припаркованная легковушка. Вообще, запаркованные дворы и узкие проезды – давнишняя больная проблема Мурина. Но в тот момент речь в буквальном смысле шла о жизни и смерти.

Недолго думая, все мужчины-очевидцы ринулись к авто и дружно... перенесли его на тротуар собственными руками. Пожарные, наконец, смогли подъехать к дому. Тем временем с огнем, как могли, боролись соседи, которые пытались поливать пламя со своего балкона.

Жители Мурина перенесли легковушку на руках, чтобы пустить пожарных к горящему дому.Видео: vk.com/spb_today

– Горела обстановка квартиры на площади 23 квадратных метрах, – сообщают в ГУ МЧС по Ленинградской области. – На месте работали 16 спасателей, задействовали четыре спецмашины.

Из многоэтажки по лестнице подъезда эвакуировали 32 человека. К счастью, никто из жителей дома не пострадал.

С огнем в квартире справились за считанные минуты. Уже к девяти часам вечера пожарные сматывали рукава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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