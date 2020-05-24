Факты о «Комсомольской правде» в Санкт-Петербурге: тираж высотой с Александрийский столп, 2200 часов в радиоэфире и 14,5 млн просмотров сайта в месяц

Любимая газета нашего города – для «Комсомолки» это не просто слова. Сегодня, 24 мая, «КП» отмечает юбилей – 95 лет.

- Наша газета всегда была с народом и жила его интересами, - обращается к читателям главный редактор Владимир Сунгокин. - Я могу говорить об этом, потому что работаю в «КП» почти половину ее истории - с июня 1975 года. О чем мы писали тогда? Про то, что не можем заполнить прилавки нормальными товарами. На великих стройках коммунизма не хватает школ, бань и детских садов! И что под угрозой священное море - Байкал. И о вечных бюрократах, которые… Продолжение читайте ЗДЕСЬ

Сегодня ЗАО «Комсомольская правда в Петербурге» - большое предприятие, где работает более 80 человек. КОЛЛАЖ: Наталья ЗУБКОВА

7 фактов о петербургской «КП», которые вы могли и не знать:

1. Начало было положено в 1990 году. С одного собственного корреспондента «КП» на Северо-Западе. Сегодня же ЗАО «Комсомольская правда в Петербурге» - большое предприятие, где работает более 80 человек под руководством генерального директора Ивана Власова и главного редактора Ирины Жегловой.

2. «Комсомолка» не раз меняла свою дислокацию. Мы «жили» и на Васильевском острове, и на Апраксином дворе, сейчас «осели» на Петроградке. К слову, первой гостьей в новом помещении на улице Гатчинской в 2010 году была тогдашний губернатор города и наша постоянная читательница Валентина Ивановна Матвиенко. Кстати, «КП» читает и нынешний губернатор – Александр Беглов.

Владимир Сунгоркин (слева) и Валентина Матвиенко на открытии нового офиса «КП» на ПетроградкеФото: Тимур ХАНОВ

3. Тираж наших ежедневных номеров от 20 до 35 тысяч экземпляров! Если сложить газеты вместе, то в высоту эта стопка получится примерно с Александринский столп! А если выложить тираж в длину – то почти три Невских проспекта. К слову, у нас есть свой отдельный рекорд: 2 марта 2010 года выпустили почти 75 тысяч (!) экземпляров ежедневной газеты. Если точно - 74 605. В тот день стартовали продажи коллекции «Великие художники», каждому покупателю вручали в подарок книгу.

Особого внимания заслуживает еженедельник, который все ласково зовут «Толстушка». Это более 75 000 газет каждую среду. И читают их почти 390 тысяч человек! Причем, это не только жители Петербурга. Наша сеть охватывает Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую область и соседнюю республику Карелию.

Если сложить тираж ежедневной газеты вместе, то в высоту эта стопка получится примерно с Александринский столпФото: Павел РОМАНОВ

4. В типографии «Комсомольской правды» работает человек, который более 10 лет коллекционирует фото с последней полосы. Еще бы! Ведь там мы публикуем снимки самых красивых девушек страны в рубрике «Мисс «КП». Кстати, средний тираж ежедневки печатают за 20-30 минут.

Средний тираж ежедневки печатают за 20-30 минут.Фото: Олег ЗОЛОТО

5. Сайт spb.kp.ru - самая оперативная наша площадка, которая работает круглосуточно и ежедневно. Цифры говорят сами за себя: в среднем за месяц сайт пополняется на 2000 новых заметок, это примерно 66 в день. Совсем недавно мы поставили рекорд: в апреле 2020 года было 14,5 млн просмотров, 5 млн уникальных посетителей.

6. Радио «Комсомольская правда» в Петербурге - самое молодое разговорное радио в городе. Оно существует пока только три года, но уже успело обратить на себя внимание. За это время в эфир вышло 2000 тысячи программ, мы проговорили 2200 часов, в студии побывали более 300 звездных гостей: спортсмены, политики, музыканты, писатели, актеры.

За три года радио «Комсомольская правда» в Петербурге выпустило в эфир вышло 2000 тысячи программ, мы проговорили почти 2200 часовФото: Олег ЗОЛОТО

7. «Комсомолка» - это не только газета, сайт и радио. Мы еще и городские события организовываем. «Масленица», «День первоклассника», «PR без боли», презентации книг и фильмов. В прошлом юбилейном году вместе с «Ленфильмом» открыли выставку, посвященную полному освобождению Ленинграда от блокады. Кроме того, мы придумали свою премию – «Медиаперсона года», которая в 2019 году отметила первый юбилей - пять лет. Ее призерами становились тренер футбольного чемпиона России клуба «Зенит» Сергей Семак и нападающий команды Артем Дзюба, артисты Татьяна Буланова, группы IOWA, «Пикник», «Ленинград».

«Комсомолка» - это не только газета, сайт и радио. Мы еще и городские события организовываем.Фото: Артем КИЛЬКИН

И самое главное - наши читатели. Собственно, для вас мы и работаем. Каждый день нам сотнями приходят бумажные и электронные письма, поступают десятки звонков и сообщений в соцсетях. Даже в период пандемии и всеобщих ограничений из-за коронавируса, петербургская «Комсомолка» выпускает газету, ежедневно выходит в радиофир и каждые 15 минут наполняет сайт новыми заметками. Спасибо, что вы с нами. Желаем всем здоровья и бодрости духа, как у «КП»!