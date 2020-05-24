Пять уличных работ Покраса Лампаса за час пропали в Петербурге

Вчера, 23 мая, улицы Санкт-Петербурга украсили шесть работ художника-каллиграфа Покраса Лампаса. Но не прошло и часа, как практически все плакаты разворовали.

– Петербург, вы меня просто разочаровываете... Удивительно живет город: меньше, чем за час, забрали пять из шести работ: последнюю мы повесили просто выше других, нас узнали местные ребята – и вынесли из дома стремянку (коснулись работы, но забирать не стали. – Прим. ред.), – поделился художник в соцсетях. – С одной стороны, я понимаю, почему в Петербурге не так много стрит-арта, с другой – значит, больше прекрасных мест для работы. Но все-таки было бы круто оставить плакаты для всех зрителей.

Первый плакат испарился за 30 минут. Фото: Покрас Лампас

Покрас Лампас добавил, что надеется, что «если люди и взяли работы с улицы к себе домой, то не для перепродажи на «Авито». И пока объявлений о продаже свежих работ Лампаса на этом сайте бесплатных объявлений действительно не прибавилось.

Художник немного разочарован петербуржцами. Фото: Покрас Лампас

Реакция Покраса на то, что его инсталляция так быстро перекочевала с петербургских улиц в квартиры, вызвала спор среди его поклонников. Они задумались: этично ли забирать инсталляции художника в городе, и, если да, то какую роль играет прохожий – зрителя или потенциального владельца? В соцсетях Лампаса запустили голосование. Пока выигрывают альтруисты, которые считают, что работы уличного художника должны видеть все, а не кто-то один.

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