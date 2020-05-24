Под Псковом пропала трехлетняя девочка Варя
Трехлетняя Варя Попова пропала в Псковской области.
– Вечером 23 мая 2020 года девочка ушла из дома и не вернулась, – сообщают волонтеры поискового движения «Лиза Алерт».
Малышку ищут всем садоводством. Фото: ГУ МЧС по Псковской области
Малышка пропала в районе садового товарищества Кебь. Родители сразу же обратились в полицию. В тот же вечер на место выехал руководитель Управления СК по Псковской области Петр Крупеня.
– В настоящее время следователи, полицейские, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, военнослужащие и волонтеры продолжают поиски девочки в районе предполагаемого исчезновения, – сообщают в Управлении СК по Псковской области.
Работают водолазы. Фото: ГУ МЧС по Псковской области
К поискам подключили 138 спасателей, 14 спецмашин и два плавсредства.
– Идут водолазные работы, – добавляют в ГУ МЧС по Псковской области.
В момент исчезновения Варя была одета в розовое платьице, бордовые колготки и розовые сандалики с цветочками. У девочки каштановы вьющиеся волосы и серо-голубые глаза.
Варя была в розовом платье и сандаликах с цветочками. Фото: «Лиза Алерт»
Всех, кто что-то знает о месте нахождения Вари, просят позвонить в Следственный комитет по дежурному номеру: 8 (911) 360-10-92.
ИСТОЧНИК KP.RU