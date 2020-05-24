Под Псковом пропала трехлетняя девочка Варя

Трехлетняя Варя Попова пропала в Псковской области.

– Вечером 23 мая 2020 года девочка ушла из дома и не вернулась, – сообщают волонтеры поискового движения «Лиза Алерт».

Малышку ищут всем садоводством. Фото: ГУ МЧС по Псковской области

Малышка пропала в районе садового товарищества Кебь. Родители сразу же обратились в полицию. В тот же вечер на место выехал руководитель Управления СК по Псковской области Петр Крупеня.

– В настоящее время следователи, полицейские, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, военнослужащие и волонтеры продолжают поиски девочки в районе предполагаемого исчезновения, – сообщают в Управлении СК по Псковской области.

Работают водолазы. Фото: ГУ МЧС по Псковской области

К поискам подключили 138 спасателей, 14 спецмашин и два плавсредства.

– Идут водолазные работы, – добавляют в ГУ МЧС по Псковской области.

В момент исчезновения Варя была одета в розовое платьице, бордовые колготки и розовые сандалики с цветочками. У девочки каштановы вьющиеся волосы и серо-голубые глаза.

Варя была в розовом платье и сандаликах с цветочками. Фото: «Лиза Алерт»

Всех, кто что-то знает о месте нахождения Вари, просят позвонить в Следственный комитет по дежурному номеру: 8 (911) 360-10-92.