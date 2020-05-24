80-летие Бродского Петербург отметил на балконе

Сегодня, 24 мая 2020 года, лауреату Нобелевской премии по литературе, легендарному ленинградскому поэту, драматургу, переводчику Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет.

surganova_official Светлана Сурганова читает Бродского

Каждый день рождения отец фотографировал его на балконе их ленинградской квартиры в доме на Литейном, 24 – Доме Мурузи.

urokitishiny Бродский на языке жестов

Сегодня стихи Бродского зазвучали сразу со многих балконов Петербурга: город отпраздновал юбилей любимого писателя поэтическим марафоном #БалконБродского. К акции присоединились и другие города России и мира.

artpasha Павел Артемьев читает Бродского

– Условия простые: запишите на своем балконе видео, где вы читаете стихотворение Бродского, выложите его в соцсети с хештегами # БалконБродского и #Бродский80 и передайте эстафету друзьям, – объяснили условия в Центральной районной детской библиотеке Петербурга, которая запустила акцию. – Марафон продлится до конца мая.

maoososh3 Дети читают Бродского

Не выходя из своих полутора комнат, стихи прочли взрослые и дети, тексты Бродского пропели и показали языком жестов. Количество записанных и опубликованных в сети видеороликов, посвященных Бродскому, исчисляется сотнями.

tolkalinaliuba Любовь Толкалина читает Бродского

В марафоне уже приняли участие артисты Павел Артемьев, Светлана Сурганова, Любовь Толкалина, Диана Арбенина.

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«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…»

24 мая Бродскому исполнилось бы 80 лет. «Исполнилось бы» - это так, фигура речи: на самом деле Бродский вряд ли мог дожить до этого возраста. У него было очень больное сердце. Во-первых, это наследственное (его отец перенес несколько инфарктов), во-вторых, Бродский всю жизнь курил, в-третьих, к ранней смерти располагало то, что он пережил в молодости: ссылка на Север по обвинению в «тунеядстве» и тяжелые работы в деревне. Фразу «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной» он написал в день своего сорокалетия: то есть не был уверен, что дотянет даже до него (в итоге он дожил до 55) (подробности)