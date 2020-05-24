80-летие Бродского Петербург отметил на балконе
Сегодня, 24 мая 2020 года, лауреату Нобелевской премии по литературе, легендарному ленинградскому поэту, драматургу, переводчику Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет.
Каждый день рождения отец фотографировал его на балконе их ленинградской квартиры в доме на Литейном, 24 – Доме Мурузи.
Сегодня стихи Бродского зазвучали сразу со многих балконов Петербурга: город отпраздновал юбилей любимого писателя поэтическим марафоном #БалконБродского. К акции присоединились и другие города России и мира.
– Условия простые: запишите на своем балконе видео, где вы читаете стихотворение Бродского, выложите его в соцсети с хештегами # БалконБродского и #Бродский80 и передайте эстафету друзьям, – объяснили условия в Центральной районной детской библиотеке Петербурга, которая запустила акцию. – Марафон продлится до конца мая.
Не выходя из своих полутора комнат, стихи прочли взрослые и дети, тексты Бродского пропели и показали языком жестов. Количество записанных и опубликованных в сети видеороликов, посвященных Бродскому, исчисляется сотнями.
В марафоне уже приняли участие артисты Павел Артемьев, Светлана Сурганова, Любовь Толкалина, Диана Арбенина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…»
24 мая Бродскому исполнилось бы 80 лет. «Исполнилось бы» - это так, фигура речи: на самом деле Бродский вряд ли мог дожить до этого возраста. У него было очень больное сердце. Во-первых, это наследственное (его отец перенес несколько инфарктов), во-вторых, Бродский всю жизнь курил, в-третьих, к ранней смерти располагало то, что он пережил в молодости: ссылка на Север по обвинению в «тунеядстве» и тяжелые работы в деревне. Фразу «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной» он написал в день своего сорокалетия: то есть не был уверен, что дотянет даже до него (в итоге он дожил до 55) (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU