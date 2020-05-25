Тест на коронавирус в Санкт-Петербурге: где можно сдать, как проходит и сколько стоит

Каждый день в Санкт-Петербурге от 3 до 14 тысяч человек сдают тест на коронавирус, чтобы выяснить, есть ли у них эта новая болезнь. Зачастую заболевание проходит совсем без симптомов, либо же с минимальным ухудшением здоровья. Тем не менее, знать о том, заражен ты или нет важно, чтобы не передать инфекцию дальше. «Комсомолка» собрала последние сведения о том, где можно сдать тест на коронавирус в Санкт-Петербурге, как проходит и сколько стоит.

КАК ПРОХОДИТ

Забор анализов на коронавирус проходит всего за пару минут. У тестируемого берут мазки из носа и горла специальными стерильными палочками. После этот материал плотно запечатывается и отправляется в лабораторию. Результаты тестирования, в зависимости от места сдачи, приходят через 3-4 дня, порой 2 недели.

Сбор анализа на коронавирус проводится всего пару минутФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ГДЕ СДАТЬ

Сдать тест на коронавирус платно можно во многих частных клиниках. Результаты анализа пациент получит быстро, в течение 3-5 дней. Стоимость такого тестирования в Петербурге варьируется от 1200 до 4000 тысяч рублей.

Также в Санкт-Петербурге можно бесплатно сдать тест на коронавирус. Анализы принимают в городских поликлиниках у всех желающих.

Список пунктов сдачи анализов на коронавирус в Санкт-Петербурге:

Адмиралтейский район

Городская поликлиника №24 (взрослое отделение - набережная Обводного канала 140, детское отделение - набережная Обводного канала 123);

Городская поликлиника №27 (взрослое отделение – Вознесенский проспект, 29А, детское отделение – улица Глинки 8);

Городская поликлиника №28, Подъездной переулок 2;

Василеостровский район

Городская поликлиника №4, Большой проспект ВО 59А;

Городская поликлиника №4, Наличная улица 37А;

Детское поликлиническое отделение № 1, Городская поликлиника № 4, улица Кораблестроителей 21/2, литера А, Б;

Детское поликлиническое отделение №5, Городская поликлиника № 3, 7-я линия ВО 64;

Городская поликлиника №3, Железноводская улица 64;

Городская поликлиника №3, 3-я линия ВО 50;

Детское поликлиническое отделение № 24, Городская поликлиника № 3, улица Кораблестроителей 31/2;

Калининский район

Городская поликлиника №86, Кришская улица 5/3;

Городская поликлиника №76, проспект Непокоренных 8/2;

Городская поликлиника №54, улица Комсомола 14;

Городская поликлиника №96, проспект Просвещения 53/2;

Городская поликлиника №112, улица Академика Байкова 25/1;

Городская поликлиника №118, улица Академика Байкова 27;

Детская городская поликлиника №29, Тимуровская улица 17/2;

Кировский район

Городская поликлиника №23, улица Косинова 17А;

Городская поликлиника №43 отделение врачей общей практики №2, улица Лени Голикова 35;

Городская поликлиника №88 детское отделение «25, улица Танкиста Хрустицкого 3;

Колпинский район

Городская поликлиника №71, Колпино, Павловская улица 10А;

Красносельский район

Городская поликлиника №91 и детское отделение №65, улица Отважных 12А;

Городская поликлиника №93, улица Освобождения 15;

Детское поликлиническое отделение №28, улица Освобождения 13, бокс;

Городская поликлиника №106, улица Маршала Захарова 16/1;

Курортный район

Городская больница №40, Сестрорецк, улица Борисова 7-А;

Московский район

Городская поликлиника №51, проспект Космонавтов 33-35;

Детское поликлиническое отделение №31, улица Орджоникидзе 38;

Детское поликлиническое отделение №39, проспект Космонавтов 54;

Городская поликлиника №75, улица Кузнецовская 9;

Городская поликлиника №21, улица Костюшко 6;

Городская поликлиника №48, улица Бассейная 19, ( отделение №47 Благодатная улица 18);

Детская городская поликлиника №35, улица Костюшко 4, (отделение №47, Ленинский проспект 186/2);

Петродворцовый район

Городская поликлиника №122, Ломоносов, улица Красного Флота 13;

Николаевская больница, Петергоф, улица Царицынская 1;

Приморский район

Городская поликлиника №49, Ланская улица 12, отделение №33, улица Оскаленко 18, отделение №63, Лисий Нос, Морской проспект 3;

Детское поликлиническое отделение №20 Городская поликлиника №49, Школьная улица 16;

Городская поликлиника №98, Серебристый бульвар 14/1;

Городская поликлиника №102, проспект Королева 5;

Детская поликлиника №30, проспект Королева 3/2 (отделение №2, Вербная улица 16, отделение №2, Серебристый бульвар 14/2);

Городская поликлиника №111, Ольховая улица 6, детское поликлиническое отделение №77, Ольховая улица «;

Городская поликлиника №114, Школьная улица 116/1 (отделение №115, Шаврова 19/1, отделение №121, Камышовая 50/1, детское отделение «16, Школьная улица 114/1, детское отделение №50, Лыжный переулок 5, детское отделение №70, Камышовая 48/2, детское отделение №75, улица Шаврова 21/2);

Пушкинский район

Детская городская поликлиника №60, Павловск, улица Мичурина 3;

Городская поликлиника №60, Пушкин, улица Московская 15;

Городская поликлиника №60, Шушары, улица Первомайская 20;

Фрунзенский район

Городская поликлиника №44, Будапештская улица 20;

Городская поликлиника №78, Будапештская улица 63/2;

Городская поликлиника №109, улица Олеко Дундича 8/2;

Центральный район

Городская поликлиника №37, улица Правды 18 (детское отделение №37, Загородный проспект 29);

Городская поликлиника №39, Малая Конюшенная улица 2;

Детская поликлиника №44, Мытнинская улица 25;

Детская поликлиника №8, улица Чайковского 73.