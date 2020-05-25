Умер бывший главный архитектор Санкт-Петербурга Александр Викторов

Санкт-Петербург понес очередную и очень чувствительную потерю. 24 мая в возрасте 65 лет умер бывший главный архитектор города Александр Викторов. Ему Петербург обязан Генпланом развития, принятым в 2005 году и, главное, начавшимся диалогом между чиновниками и градозащитниками.

- В Комитете по градостроительству и архитектуре Александр Викторов начал работать в 1989 году. Прошел путь от районного специалиста до Главного архитектора города. В жестких условиях рынка нулевых годов не боялся ответственности, в работе над Генеральным планом сумел наладить диалог с градозащитниками и застройщиками, - сообщает пресс-служба Комитета.

По словам коллег, Александр Викторов хорошо чувствовал профессию и любил Петербург, следуя принципу: «развитие города через сохранение».

Кроме работы главным архитектором Северной столицы (с 2004 по 2008 годы), Александр Павлович оставил после себя и другое наследие. По его проектам построены жилые и промышленные здания по всей России. Одна из его авторских работ – часовня в Свято-Иоанновском монастыре на набережной реки Карповки.

В Комитете по градостроительству выражают соболезнования родным и близким Александра Викторова. Редакция «Комсомольской правды» присоединяется к ним.

Причины смерти архитектора, а также время и место прощания не называются.