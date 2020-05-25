2020-05-25T18:11:11+03:00
Общество

Смольный утвердил планировку транспортного обхода Красного Села

На компенсации владельцам изъятых земельных участков отвели 117 миллионов рублей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Протяженность обхода составил 8,5 километра, ширина – 20 метров. Дорога станет продолжением федеральной трассы «Нарва»Протяженность обхода составил 8,5 километра, ширина – 20 метров. Дорога станет продолжением федеральной трассы «Нарва»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Десятилетие продолжались споры о строительстве транспортного обхода Красного Села. Масштабная стройка стартовала не в 2010, как это планировалось изначально, а в 2015 году, когда с компанией «АБЗ-Дорстрой» заключили госконтракт на 3,1 миллиарда рублей. Но вскоре реализация столь нужной Красному Селу и всему Петербургу трассы уперлась в земельный вопрос (в садоводства, газопроводы и памятники культуры), – и срок сдачи отложили.

Сегодня, 25 мая, на заседании в Смольном сложному объекту придали ускорения: власти утвердили проект планировки и межевания территории, по которой пройдет обход. Ранее он прошел публичные слушания.

Проект предусматривает реконструкцию и расширение существующего проспекта Ленина от Гореловского путепровода до Авиационной улицы и продолжение проспекта. Обход включит четыре путепровода – через проспект Ленина, улицу Свободы и в составе развязки с Кингисеппским шоссе. Остальные улицы, с которыми пересечется обход, снабдят светофорами.

Протяженность обхода составил 8,5 километра, ширина – 20 метров с трехметровой разделительной полосой, газонами и огороженными тротуарами. Дорога станет продолжением в пределах города федеральной трассы «Нарва».

– Обход значительно улучшит транспортную обстановку в Красносельском районе, позволит оптимизировать движение автотранспорта, отведет транзитный транспорт, – констатировал глава Комитета по градостроительству и архитектуре, главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев. – Большей частью территория расположена вне зон охраны объектов культурного наследия (в частности, подохранного Комплекса фортификационных и оборонительных сооружений Ленинграда 1920-1940 годов. – Прим. ред.).

Планировка территории, по которой пройдет обход. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Планировка территории, по которой пройдет обход. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов, поддерживая проект, спросил о компенсации за изъятые земли и напомнил, как много вопросов вызвала планировка на публичных слушаниях. Например, когда для обход планировали забрать участок, граничащий с жилым.

– Да, на компенсации изъятия земельных участков заложено 117 миллионов рублей, – ответил Григорьев. – Когда планируется занять участок существенно, что его станет невозможно использовать, предусматривается полное изъятие. Если частично, то изымаем часть участка.

Глава Красносельского района Олег Фадеенко добавил, что с местными «общаются напрямую»: в конце февраля всех заинтересованных жителей пригласили на встречу с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры и плотно с ними поработали.

– Надо учесть все нюансы, – добавил губернатор. – К каждому – индивидуальный подход, чтобы соблюли все интересы жителей. Люди давно этот обход ждут, район получился проблемным. Но важно никого не обидеть. Чтобы люди, которые всю жизнь там живут, не гадали, счастье на них свалилось или несчастье.

Всего планируют изъять 33 участка: 22 – целиком, остальные 11 – частично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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