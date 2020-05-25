«Пока о датах говорить трудно»: ученые допустили сохранение «коронавирусных» ограничений в Санкт-Петербурге после 1 июня 2020 года

Если потребует ситуация, режим самоизоляции в Санкт-Петербурге могут продлить и после 1 июня 2020 года. Все будет зависеть от трех факторов: коэффициента распространения коронавируса, количества свободных инфекционных коек в стационарах и объемов ежедневного тестирования. Об этом «Комсомолке» в Санкт-Петербурге» сегодня, 25 мая, рассказал руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения инфекции Центра НТИ СПбПУ, профессор СПбПУ Алексей Боровков.

- Все этапы по снятию ограничений в Санкт-Петербурге — а их должно быть три - требуют выполнения трех условий, - объясняет ученый. - Во-первых, у нас должен устойчиво уменьшаться коэффициент распространения COVID-19 – на первом этапе он должен быть меньше 1, на втором — меньше 0,8, на третьем — меньше 0,5. Во-вторых, на всех этапах должно быть свободно не меньше 50 % инфекционных коек в городских стационарах. Наконец, в-третьих, мы должны расширять охват тестирования населения на коронавирус: от 70 тестов в сутки на 100 000 населения на первом этапе до 110 тестов на 100 000 человек в сутки на третьем.

В последнее время индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге стабильно находится в оранжевой зоне.Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом если по первым двум условиям Санкт-Петербург «проходит» - коэффициент распространения у нас стабильно держится на отметке ниже 1 вот уже несколько дней, а тестов с каждым днем становится все больше и больше — то вот с коечным фондом пока все не так гладко. Так, 22 мая губернатор Александр Беглов заявил, что в стационарах свободно всего 11 % коек — а требуется, напомним, не менее 50 %.

- Понятно, что мы сейчас не можем назвать точных дат переходов от одного этапа к другому, - констатирует Боровков. - Мы имеем дело со сложной социально-экономической системой и многое зависит от уровня выполнения требования по самоизоляции, социальной дистанции и самодисциплины, которые влияют на интенсивность общения и, соответственно, на коэффициент распространения инфекции COVID-19. Напомним: за минувшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 374 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных составило 13 713 человек.

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