«Наши бойцы сохранили Пальмиру»: Артиллерийский музей обзавелся новыми экспонатами

С такой техникой не страшны ни минные поля, ни быстрые реки – спецмашины инженерных войск, которые сейчас стоят на вооружении российской армии, пополнили коллекцию Артиллерийского музея Санкт-Петербурга. Уникальные образцы восстановили и доставили военнослужащие ЗВО. Когда закончится карантин, это будет отдельная выставка с собственной экскурсией, где гостям расскажут о возможностях и подвигах этих машин. Однако корреспондент «Комсомолки» уже выяснила, сколько тонн может выдержать понтонный мост и чем Пальмира обязана российским инженерам.

Прибывают частями

Колонна огромных военных машин со значками «Крупногабаритный груз», выверяя траекторию по миллиметрам, заезжает на территорию Артиллерийского музея. На платформах у них красуется свежевыкрашенная спецтехника. Военная автоинспекция на несколько минут перекрывает Кронверкскую набережную. Водители легковушек, ненадолго застрявших в пробке, и оказавшиеся рядом зеваки снимают происходящее на мобильники.

Опытные бойцы соорудят понтонный мост за 15-20 минут.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Это вторая партия. 4 машины. Первую привезли в пятницу. Вот, они уже здесь стоят, - поясняют военные.

Спецтехнику свозят на заранее выделенные площадки. Здесь-то ее и выгрузят. В дальнейшем это будет отдельная экспозиция, посвященная инженерным войскам. Все машины, которые сегодня стали частью Артиллерийского музея, восстановили и привезли военнослужащие ЗВО. Технику доставили из Москвы, Московской и Ленинградской областей.

- Мы своими силами восстановили эти машины, что-то нужно было очистить от коррозии, где-то заменить зеркало или дворники, покрасить это все – привести в музейный вид, - рассказывает заместитель командира 30-го инженерного саперного полка, подполковник Артур Магомедов.

Переправа за 15 минут

Всего военные планируют передать в музей 18 образцов техники. Вся она – советская. Самая старшая машина родом из 60-х годов. Прибывать новые экспонаты будут партиями. Следующая – уже во вторник.

- Задача инженерных подразделений – обеспечить наступление войск. Для этого техника и нужна, - поясняет начальник отдела хранения Артиллерийского музея Сергей Строкин. – Здесь есть, например, звенья понтонного моста. Они позволяют соорудить переправу через реку длиной в 227 метров, по которой могут пройти танки!

Это же танк! - Воскликнет обыватель, увидев эту установку разминирования УР-77.Фото: Артем КИЛЬКИН

Такой понтонный мост выдерживает до 60 тонн веса. Если нужно сделать его подлиннее и пустить технику полегче – не беда. Если расправить сложенные пополам звенья, мост можно «растянуть» до 382 метров, правда тогда он будет рассчитан только на 20 тонн. Операция по созданию понтонной переправы у хорошо подготовленных бойцов занимает 15 минут.

- А вон ту конструкцию видите? – спрашивает Сергей, обращая внимание на странную штуку, представляющую собой прямоугольник на колесах с какими-то трубами и валами посередине. – Это неказистое сооружение - лесопильная рама войсковая. Если противник выведет ее из строя, батальон можно считать небоеспособным.

Такая рама нужна, чтобы сооружать деревянные мосты. Она распиливает доски, вколачивает сваи. 50 метров моста бойцы, как правило, возводят за 10 часов.

- Многие смеются – что там, деревянные мосты! Зачем они? – улыбается Сергей. – Но понтоны собрались и ушли, а эти мосты остаются. Больше скажу, их роль была значима в войнах в Сирии и на Кавказе.

Сто мин одним выстрелом

Еще одна любопытная штуковина – машина, похожая на танк. Однако это вовсе не танк, а установка разминирования, которая делает проходы на минных полях.

- УР-77 может уничтожить несколько сотен мин сразу, - объясняет Сергей. – Имея данные, где и как заминировано, эта машина стреляет – выбрасывает специальный шнур. Мины уничтожаются с одного удара. Образуется коридор. Люди и техника могут идти.

Без этой странной на первый взгляд установки инженерное подразделение небоеспособно.Фото: Артем КИЛЬКИН

Но иногда разминировать местность приходится ювелирно. Это войсковые инженеры тоже умеют. Благодаря их мастерству удалось спасти памятники сирийской Пальмиры.

- Наши, российские бойцы позволили сохранить Алеппо, Пальмиру, - с гордостью говорит Сергей. – Конечно, что-то было взорвано, но много мин удалось обезвредить. А это было ох как непросто, ведь использовались неизвестные снаряды.

Доставить весь комплект экспонатов военнослужащие планируют до середины июня. Музейныи работникам уже не терпится показать новинки посетителям. «Скорей бы уже этот карантин прошел! Тогда мы вам всё расскажем и покажем», - заверяют они.