250 дней холода: Самый долгий за последние 40 лет отопительный сезон завершается в Санкт-Петербурге

С 26 мая 2020 года в Санкт-Петербурге полностью завершается отопительный сезон. Как рассказали в комитете по энергетике и инженерному обеспечению, он стал самым длительным за последние 40 лет.

- Его продолжительность составила 254 дня, - уточнили в пресс-службе ведомства. – Предыдущий рекорд в 245 дней принадлежит отопительному сезону 1979-1980 годов.

В режим периодического протапливания городские системы перевели еще 8 мая. Обычно, через несколько дней, максимум, неделю после этого, сезон завершали полностью. Но в 2020-м погода подкачала.

- В мае по ночам столбик термометра опускался до +2 градусов, - говорят в Смольном. - Именно это не позволяло полностью отключить регулярное отопление ранее. С 12 по 22 мая, когда в город пришло похолодание, подача отопления с ТЭЦ и котельных была восстановлена в полном объеме.

В режим периодического протапливания городские системы перевели еще 8 мая.Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, что петербуржцы платят за отопление по факту потребления. Поэтому, конечно, многих жителей города нервировал столь затянувшийся сезон. Плата за почти полный май будет прописана в июньских квитанциях. А с июля и до примерно середины осени (в зависимости от погоды) в графе отопления будет стоять прочерк.

- Теплоснабжающие организации должны до начала следующего отопительного сезона выполнить работы в соответствии с графиками планового ремонта и провести регламентные испытания тепловых сетей, - добавили в комитете.

Напомним, до конца режима самоизоляции плановые работы на теплосетях, связанные с отключением горячей воды, приостановлены. Это в Смольном пообещали еще в конце апреля.