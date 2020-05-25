«У него была возможность лечиться за границей»: откровенное интервью жены онколога Андрея Павленко, умершего от рака желудка

Почти полгода назад, 5 января 2020 года, не стало петербургского хирурга-онколога Андрея Павленко. На протяжении нескольких месяцев он сам боролся с раком — и за время этой борьбы, проходившей, в том числе, на страницах газет и телеэкранах, вдохновил сотни тысяч людей не опускать руки даже в самых тяжелых ситуациях. О том, как принять смерть близкого человека и рассказать о ней детям, о несбывшихся планах на будущее и последних днях замечательного хирурга и просто человека «Комсомолке» рассказала жена Андрея Павленко Анна Гегечкори.

«ПЕРВЫЙ СТРЕСС ПРОШЕЛ И СТАЛО ТЯЖЕЛЕЕ»

- Вы знаете, сейчас, наверное, стало даже тяжелее, - признается Анна. - Первый стресс прошел, наступает момент осознания. Мы все время заняты — и я и дети. Старшая, Софья, хочет пойти по стопам отца. Она носит его форму, которая осталась от учебы Андрея в военно-медицинской академии, готовится поступать в лицей имени Павлова. Недавно выступала на конференции с докладом, посвященным проблемам онкологии. Я помогаю ей собирать документы. Мы стараемся отвлекаться, но получается не всегда. Очень не хватает его поддержки, наших разговоров по вечерам.

По словам Анны Андрей словно бы до сих пор присутствует среди домочадцев.

- Мы не блокируем его номер, дети время от времени пишут ему сообщения, - продолжает Анна. - Разговариваем с фотографиями. Софья порой спрашивает у фото Андрея: «Бать, ты там на меня не ругаешься?». Или обращается ко мне, когда ей нужен совет: «Мам, а что говорит папа?». Ей так проще справляться, все-таки 16 лет — очень сложный возраст. И я, когда у нас возникает какая-то трудная ситуация, теперь всегда отвечаю: «Знаешь, папа бы сказал вот так».

Последние дни Андрей Павленко провел вместе с родными. Фото: из личного архива Анны Гегечкори

То, что Андрей Павленко, узнав о своем диагнозе, не замкнулся и не впал в депрессию, а развернул вокруг этого целую просветительскую кампанию, известно всем. Но немногие знают, что параллельно с этим он начал готовить семью к своему неизбежному уходу. И не известно еще, на что нужно больше мужества: на то, чтобы с улыбкой рассказывать на камеру о своем состоянии и симптомах, или на то, чтобы спокойно, без нервов и слез объяснить близким, что тебя скоро не станет и посоветовать, как с этим справляться.

«МЫ ВСЕ БЫЛИ РЯДОМ, КОГДА ОН УШЕЛ»

- Мы все обговаривали: как себя вести, что делать, когда этот момент настанет, - вспоминает Анна. - С момента постановки Андрею диагноза «канцероматоз» до его смерти прошло восемь месяцев. Сам Андрей рассчитывал на шесть. Почти все время он находится дома, в больницу мы выезжали только на диагностику. Каждый день прощались. Порой просто подолгу сидели или лежали вместе, взявшись за руки. Вы знаете, это очень страшно — когда ты каждый день видишь в любимом человек изменения и понимаешь, что они необратимы. Но то, как сам Андрей ко всему этому относился, как он разговаривал с нами, как объяснял, какие давал советы — все это очень помогало держаться.

Когда Андрея Павленко не стало, все домашние были рядом — и сама Анна, и дети. Вместе они попрощались с отцом и мужем — теперь уже навсегда — вместе обмывали его и переодевали.

- Незадолго до смерти Андрей причастился, хотя никогда не был особо верующим человеком. После этого ему стало лучше — он даже встал и ходил по комнате. Потом мы обвенчались — мы давно хотели это сделать, но все как-то откладывали. Сейчас я чувствую, что мы все сделали правильно, - признается Анна. - И, если честно, я поняла, что тоже хотела бы, когда этот момент в моей жизни наступит, чтобы он наступил вот так, и чтобы меня проводили мои близкие.

После диагноза "канцероматоз" Андрей Павленко рассчитывал, что проживет шесть недель. Но Анне и детям удалось "дотянуть" этот срок до восьми. Фото: из личного архива Анны Гегечкори

«ХИРУРГИ НЕ ЖИВУТ ДОЛГО»

Анна вспоминает: Андрей Павленко всегда был одержим работой — и даже после того, как сам столкнулся с тяжелой болезнью, ни на мгновение не сбавил темп.

- По молодости, когда он еще был интерном в Военно-медицинской академии, я даже немного ревновала его к работе, - рассказывает наша собеседница. - Мы жили во Всеволожске, денег не хватало, так что Андрей часто ездил в электричках зайцем. Он мог отдежурить полную смену, а потом остаться еще. Работал, зачастую, по двенадцать часов в сутки, толком не ел, плохо спал. Я постоянно возила ему обед, а наша старшая дочка Софья так и вовсе практически выросла в академии на кафедре хирургии. Да что там говорить — уже на вторые сутки после того, как Андрею удалили желудок, он встал и отправился в операционную. Его просили немного полежать, отдохнуть, прийти в себя, но он и слушать ничего подобного не хотел. Если он мог ходить — он шел и оперировал сам. Если не мог — сидел и наблюдал за процессом. У него просто не получалось иначе. Конечно, возможно, стоило немного, самую малость притормозить, отдохнуть, но я не могу его осуждать. Если бы он поступил иначе — он просто не был бы собой.

Такой ритм жизни, конечно, не мог не сказывать на здоровье и самочувствии медика. Анна вспоминает: однажды, еще до болезни и всего остального, Андрей то ли в шутку, то ли всерьез сказал ей, что долго не проживет.

- Мы обсуждали наше совместное будущее, мечтали о внуках, - рассказывает она. - И тут он говорит: «ты знаешь, а я ведь до этого не доживу». Я удивилась, спросила, откуда такие мысли. А он ответил очень просто: «хирурги вообще не живут долго».

По словам Анны, Андрей умел улыбаться даже сквозь медицинскую маску. Фото: из личного архива Анны Гегечкори

ОТКАЗАЛСЯ ОТ ЛЕЧЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

По словам Анны, Андрею Павленко предлагали пройти курс лечения за границей. Однако он от этой возможности отказался.

- Моя мама сказала ему как-то: «Если нужно будет, мы все продадим, но отправим тебя лечиться», - вспоминает наша собеседница. - Но он говорил, что это не имеет смысла, потому что практически все необходимое есть и у нас, в России. Есть грамотные специалисты, хорошие препараты. Да, в чем-то мы, безусловно, отстаем — например, в качестве послеоперационной реабилитации — но в целом разница несущественная. Поэтому он решил остаться здесь и здесь же лечиться.

Незадолго до смерти Андрей Павленко, как и положено настоящему мужчине, позаботился о своей семье: он объявил сбор средств на платформе Patreon, половина которых пойдет на финансирование перспективных проектов, посвященных онкологии и проблемам ее лечения, а половина — Анне и детям.

- Так получилось, что сейчас деньги, которые поступают нам с этой платформы — практически единственный способ к существованию, - признается сама Анна. - Я работаю косметологом, стараюсь брать заказы на дому, но из-за эпидемии и карантина удается это не всегда. Я помню, как мы с Андреем радовались, когда переехали в собственную квартиру, сменив до этого двенадцать коммуналок, когда у нас родился сын. Говорили, что у многих и этого нет, строили какие-то планы. Но не сложилось. И знаете, сейчас я все чаще думаю о том, что переехала бы обратно во Всеволожск, в наше старое жилье с тараканами и блохами, но только бы он снова был рядом.

По словам Анны, Андрей не мог без работы. Он вернулся к хирургии уже на второй день после операции по удалению желудка. Фото: из личного архива Анны Гегечкори

На момент смерти Андрею Павленко был всего 41 год. С болезнью он боролся с 2018-го.

- Он очень боялся, что не услышит, как наш сын скажет первое слово, - признается Анна. - Но этого не случилось. В три года, уже перед самой папиной смертью, он заговорил. Его первым словом стало «Андрей»

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