В Кронштадте хулиганы устроили «барбекю» на Вечном огне

Полицейские Кронштадта усиленно ищут хулиганов, нарушивших мирную жизнь самого тихого и спокойного района Санкт-Петербурга. Население города морской славы взбудоражила выходка неизвестных, которые устроили «барбекю» на Вечном огне.

- Вот так сегодня утром выглядел Вечный огонь, - сообщалось утром понедельника в местном паблике ВКонтакте под фото с упаковкой от сосисок и грудой брошенных шампуров.

Вскоре дело дошло и до администрации Кронштадта, а также руководства музея, которому принадлежит памятник.

- 25 мая в полицию обратился директор музея истории Кронштадта, с заявлением, что при просмотре новостей в социальных сетях, узнал об акте вандализма по отношению к памятнику культурного наследия «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов», расположенного на Якорной площади, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Хулиганы не только осквернили память павших, но и оставили после себя свалку мусора. Фото: vk.com/lovekronshtadt

После просмотра видео с камер наблюдения стало понятно, что все произошло 24 мая около 23:00. К мемориалу подъехала «Шкода Октавия», из которой вышли несколько человек и, ничего не смущаясь, начали жарить сосиски на Вечном огне.

Стоит сказать, что сам памятник стоит двух шагах от Никольского собора, на стенах которого высечены имена всех погибших военных моряков российского и советского флота.

Хулиганы, не только осквернили мемориал, установленный на месте кровавых революционных событий, но и плюнули в душу кронштадцам. Здесь живут простые люди, многие из которых военные – город до сих пор остается базой ВМФ, поэтому неизвестным уже пообещали засунуть шампура и брошенный мусор в различные места их организма.

Полиция же объявила нарушителей порядка в розыск и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.