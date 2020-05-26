Пайки будут: Продуктовые наборы за май выдадут в школах и детских садах Санкт-Петербурга

Продуктовые наборы родителям школьников выдадут в Санкт-Петербурге до конца мая 2020 года. Такое распоряжение сделал губернатор Александр Беглов на заседании Правительства Санкт-Петербурга.

- В две смены работайте, но наборы должны быть выданы в срок, - подчеркнул глава города. - Эту задачу обязательно нужно выполнить.

Напомним, ранее в Петербурге выдавали продуктовые наборы за апрель.

Воспитанникам детских садов продуктовые наборы тоже положены. Их сформируют до 10 июня с учетом того, что ранее была отменена родительская плата за детский сад.

Напомним, продуктовыми наборами или "пайками", как их сразу же окрестили в народе, за счет городского бюджета в апреле обеспечили дошкольников, а также всех учеников младших классов и тех ребят из средней и старшей школы, кому положено льготное питание. В коробках, которые получали родители, были крупы, консервы, чай, соки, сладости, молоко, сахар, сгущенка или варенье, подсолнечное масло и другие продукты, в зависимости от категории.

Теперь у предприятий есть всего лишь шесть дней, чтобы сформировать новые наборы - за весь истекший месяц. Подробности - сколько будет продуктов, как их будут выдавать, с учетом того, что учебный год уже окончен и многие уехали на дачи, и так далее, - пока неизвестны.

Впрочем, неизвестно и то, будут ли в июне работать в Петербурге детские сады. Г

- Посмотрите потребность в дежурных садах, - попросил подчиненных Александр Беглов. - У нас сегодня практически работают промышленные предприятия, строительные организации. После 31 мая приму окончательное решение по поводу открытия детсадов.