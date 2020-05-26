Расследование ведут читатели «КП»: Почему трое полицейских, задержавших педофила в Великом Новгороде, оказались под следствием

Несколько дней назад небольшой провинциальный город Боровичи под Великим Новгородом дал о себе знать на всю Россию. Местные жители стихийно вышли на митинг против задержания трех оперативников уголовного розыска, поймавших педофила. Полицейские при задержании применили силу к сопротивлявшемуся извращенцу. «Любитель девочек» смекнул, что ему это на руку и после задержания пошел в атаку на весь уголовный розыск. Под натиском задержанного пенсионера система прогнулась, и извращенца отпустили на волю. А полицейские оказались под следствием. Так эта ситуация выглядела с экранов телевизора и по заголовкам в СМИ.

Но даже если рассмотреть эту историю под микроскопом, определить, кто в ней прав – нереально. Развернуть ее можно как в одну сторону – «полицейские стали жертвой оговора опасного педофила», так и в другую – «полицейские мучили мужчину, потрогавшего девочку за ногу, чтобы выбить показания». Что из этого истина -решать вам, читатели. Но история Боровичей показала однозначно одно – закон не всегда равен человеческой справедливости.

Боровичи вышли в поддержку сотрудников угро Фото: предоставлено Иваном КулаковымФото: СОЦСЕТИ

«ПЕДОФИЛ В ГОРОДЕ, НАПАДАЕТ НА ДЕТЕЙ!»

В марте 2019 года 12-летняя девочка Алина (имя изменено – прим.ред.) ехала домой в автобусе, когда к ней подсел пожилой выпивший мужчина и начал грубо приставать.

- Дочка прибежала домой и пожаловалась моей жене, что дядя ее трогал за разные места, наваливался в автобусе, спрашивал, где она живет, - рассказал «КП-Петербург» отец девочки Иван Кулаков. - Было посягательство на сексуальную неприкосновенность ребенка. Когда дочка пожаловалась водителю автобуса, мужчина вышел. Но позже, как мы узнали от того самого шофера, он снова сел в автобус.

Иван Кулаков сразу же обратился в полицию. Ему пообещали прислать для поимки извращенца лучших оперативников. Поиском неадекватного пассажира автобуса занялись 31-летний заместитель начальника уголовного розыска полиции майор Дмитрий Александров, 29-летний капитан Эдгар Афанасьев и 30-летний капитан Павел Боровков. Все трое полицейских действительно были лучшими в своем деле.

Жена полицейского Эдгара Афанасьева беременна Фото: предоставлено супругой полицейского

- Александров работает, не считаясь с личным временем, - говорится в служебной характеристике майора. – Любое начатое дело стремится довести до конца. Грамотно планирует и умело организует работу подразделения в раскрытии неочевидных преступлений. За высокие результаты поощрялся, взысканий по службе не имеет.

У Александрова и у самого двое детей - одному 5 лет, второму только что исполнился годик. У Афанасьева жена сейчас беременна вторым ребенком.

К нападению на девочку оперативники подошли со всей серьезностью. Городишко маленький, и следующей жертвой педофила мог стать любой другой ребенок.

- Полицейские осмотрели камеры и установили портрет этого человека, - поясняет отец девочки. – А спустя два дня моя жена сама увидела похожего мужчину. Он шел как завороженный за девочкой, зашел с ней в здание школы. Но почувствовал, что моя супруга за ним следит и сбежал. К месту сразу же приехал оперативник Павел Боровков, который по камерам отследил этого человека и вскоре встретил его на улице. Для начала он его хотел задержать за нахождение на улице в пьяном виде. Но тот сразу что-то заподозрил, стал вырывать свой паспорт, избавляться от телефона, оказал сопротивление. Завязалась борьба. Его скрутили и привезли в отделение.

У полицейского Александрова у самого двое детей Фото: предоставлено женой

Задержанным оказался 54-летний безработный житель деревни, которая находится в 80 километрах от Боровичей, Юрий Ившин. У мужчины, по словам местных жителей, высшее образование. Раньше он работал программистом и жил в Санкт-Петербурге. Жены и детей нет. В последнее время стал спиваться, и сестра его отправила из Петербурга в деревню, чтобы он жил под присмотром родителей. Соседи Ившина в соцсетях вспоминают, что в пьянках он не раз был замечен в драках, намекая, что у него синяки могли появиться еще до задержания.

В полиции Юрий Ившин написал явку с повинной, где признался в развратных действиях. Но после появления адвоката от явки он отказался и написал встречное заявление на полицейских за то, что те якобы выбили из него показания. Дальше все начало развиваться еще более невероятно. Следователь, как рассказывают полицейские, неправильно подобрал пункт статьи, возбудив уголовное дело за развратные действия в отношении ребенка, не достигшего 16 лет.

- Адвокат Ившина, по словам оперативников, 10 минут уговаривал того написать заявление, что полицейские его избивали, - продолжает Кулаков. - Обещал содействовать его подписке о невыезде. Он пишет заявление, и тут суд избирает вместо ареста подписку о невыезде. Как объяснила судья, следователь должен был возбудить дело за развратные действия в отношении ребенка, не достигшего 14 лет, а не 16. И этот Ившин вышел на свободу. Я понял, что он пропадет из виду. Я его сфотографировал и записал с ним видео, в котором он не скрывает свои педофильские наклонности.

«В ДЕЛЕ ТРИ ЖЕРТВЫ ПРИСТАВАНИЙ»

На видеозаписи сидит потрепанный мужчина, по виду которого сразу можно сказать – любит приложиться к бутылке. На камеру Юрий Ившин отвечает на вопросы отца девочки.

Задержанный свою вину не признает Фото: предоставлено Иваном Кулаковым

- Давно педофилией занимаешься?

- Не очень.

- Девочек или мальчиков?

- Не девочек. Постарше. Там было, не знаю. Там ничего и не было особо.

- Ты же под юбку хотел залезть.

- Я вроде не подлезал под юбку. Руку положил только. Я не помню, честно.

- А видеозаписи с несовершеннолетними на твоем телефоне? Знаешь, что тебе повезло только что. Неправильную статью подобрали, поэтому тебя отпускают.

- Повезло…

Эту видеозапись отец девочки опубликовал в социальных сетях, чтобы предупредить горожан с подписью: «Осторожно! Педофил». Сообщение в группе сопровождалось выпадом в адрес следственного комитета: «Почему подозреваемый на свободе? Потому что СК возбудил дело не по тому пункту статьи». Это сообщение моментально начинает расходиться среди горожан. Люди подключаются к обсуждению, и история выходит за рамки сухой строчки в криминальной хронике. В обществе назревает недовольство.

Одиночные пикеты прокатились по городу после задержания силовиков Фото: предоставлено Иваном КулаковымФото: СОЦСЕТИ

- После того, как я выложил пост, нашлась еще одна девочка 10 лет, к которой тот приставал, ее мама тоже обратилась в полицию, - поясняет Кулаков. – Ситуация та же самая: девочка ехала из школы, мужчина к ней подсел и начал трогать. Девочка испугалась и пересела. В деле я видел и третью пострадавшую. Ей 16 лет, мужчина ее начал трогать, но та ему дала отпор. Взрослая уже. Но подозреваемого арестовывали не сразу. Он был на свободе. После этого я обратился в приемную СКР к председателю Александру Бастрыкину. Описал суть дела, что его подчиненные неправильно квалифицировали. Шумиха сработала. Нам дали следователя по особо важным делам. И сразу пошло дело. Нас повели на опознание. После этого мужчину и закрыли под арест.

ПОЛИЦИЯ ЗОВЕТ ГОРОЖАН НА ПОМОЩЬ

Параллельно с этим началось расследование и против оперативников уголовного розыска по заявлению задержанного за приставания к девочкам. Следствие против полицейских велось год. И недавно история получила продолжение, которое и привело к протестам.

- При задержании к подозреваемому применили расслабляющие удары, потому что он оказал сопротивление. Все в рамках закона о полиции, - разводит руками жена полицейского Эдгара Афанасьева Ольга. - Оперативники подписали все документы о том, как прошло задержание. Потом их начали вызывать в Великий Новгород на допросы, на очные ставки. Соседка этого задержанного рассказала, что после того, как у него умерла мама, он распивал спиртные напитки, дрался, ходил весь в синяках. Но решили все свалить на наших оперов. Их задержали через год, привлекли для этого СОБР и ФСБ. Сделали это прямо в отделе полиции, надев наручники на глазах коллег.

Горожане поддерживают полицейских Фото: предоставлено Иваном КулаковымФото: СОЦСЕТИ

В таком же недоумении жена еще одного оперативника Дмитрия Александрова.

- Если честно, мы сами не поняли, что произошло, - поясняет Светлана Александрова. - Для нас до сих пор это шок. Почему их задержали спустя год? Почему они верят педофилу, а не полиции? Это большой вопрос. Есть мнение, что это конфликт двух структур (СКР и полиции – прим.ред.). Может, кто-то из начальства поругался. У всех коллег в полиции есть дети. Город маленький, все друг друга защищают и поддерживают. Коллеги их поддерживают. Весь город на стороне моего мужа.

И город действительно встал на сторону полицейских. Следователи успели задержать в Боровичах Александрова и Афанасьева. Павел Боровков в это время был в командировке в Санкт-Петербурге. Узнав о том, что его коллег повезли на допрос и скоро им будут избирать меру пресечения, он успел записать видео с призывом о помощи:

«Никогда не подумал, что может произойти такая ситуация. Больше года назад мы поймали педофила в городе. Он приезжал на машине к нам, кидал ее на въезде. Садился на автобус. Катался по городу и искал школьниц 9-12 лет, к которым приставал. Общими усилиями его удалось установить и поймать. При задержании была применена физическая сила согласно ФЗ «О полиции». Был написан рапорт. Под давлением адвоката задержанный написал заявление, что его избивали. Хотя повреждений видимых не было, и быть не могло.

Полицейский Боровков успел записать видео перед задержанием

Сотрудники СКР возбудили дело по факту превышения должностных полномочий и вот на протяжении года нас допрашивали, проводили следственные действия и все в этом духе. Исходя из того, что никакой силы не применяли, и сотрудники СКР не могут собрать должных улик и доказательств, произошло задержание двух моих коллег. В постановлении указано, что мы якобы вымогали деньги с задержанного, такого не могло быть. Я также буду подвергнут задержанию, что будет дальше, я не могу сказать. У каждого второго жителя города есть дети, которые гуляют, ходят в школы, садики. И к ним пристают люди, которые портят им психику. Я думаю, что мы правы, как бы ни шел натиск на сотрудников полиции и силовых подразделений. В данном случае речь идет о человеке, который приезжал, умышленно совершал насильственные действия и хочет уйти от наказания. Никаких противоправных действий мы не совершали».

«ОН ПРОСТО ПОТРОГАЛ ЧЕЛОВЕКА ЗА НОГУ»

Видеозапись быстро разошлась по социальным сетям и горожане вышли в поддержку полицейских. Отец пострадавшей девочки устроил одиночный пикет, к которому присоединились около 50 человек. В итоге оперативников решили не арестовывать, хотя изначально следователи хотели просить об этом суд.

- Решение о процессуальном задержании троих сотрудников уголовного розыска МОМВД «Боровичский» принято органами областного СКР с учетом совокупности доказательств, собранных на разных этапах расследования, - объяснялись в СУ СКР по Новгородской области. - По версии следствия, в марте 2019 года сотрудники полиции нанесли множественные телесные повреждения жителю Хвойнинского района, являвшемуся в то время подозреваемым в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Собранные в ходе предварительного следствия доказательства объективно подтверждают правильность сделанных следствием процессуальных выводов.

Горожане боятся за своих детей Фото: предоставлено Иваном Кулаковым

От более подробных объяснений следствие отказывается. Но адвокат обвиняемого в развращении девочек представляет свою версию произошедшего в полиции, к которой мы относимся с осторожностью.

- Мой подзащитный не виноват в совершении никакого преступления, - уверяет адвокат Дмитрий Соболев. - Чтобы возбудить уголовное дело, его избивали и содержали без еды целую ночь, а все что публикуется в новостях - ложь. Никаких нападений на детей не было. Поступило заявление, что к ребенку прикоснулись за ногу в автобусе. Этот бред рассматривается целый год. Молодежь (полицейские – прим.ред.) поглумилась над деревенским мужичком. Его били, потому что он не хотел говорить на эту тему, заставляли написать явку с повинной. У него голова синяя была после избиений. Он просто глупый мужик, одинокий. Напьется, приедет в город, сядет в автобус, кладет руку на бедро и смотрит на нее. Это не образует состава преступления. Наказать хотят за то, что он потрогал за ногу человека. Но его били так, что он орал на весь уголовный розыск. Этому есть свидетель, которого допрашивали в этот момент по другому делу. То, что людей бьют в нашей полиции, так эта проблема не первый год. Обращались люди неоднократно. Этот случай просто из ряда вон выходящий.

Ко мне претензий никаких. Я пришел, он заявление написал, я отправил в службу собственной безопасности. Я их знать не знал этих оперативников. Никакого митинга не было. 50 человек - это члены семьи и близкие друзья полицейских. Клоунада была. Я когда посмотрел новости, был в шоке. Надежда нации можно сказать! Почему мужик должен сидеть, а три лба, которые его били, год гуляли и их не отстранили от работы? В ваших новостях все извращенно.

К слову, кроме кровоподтеков на теле обвиняемого следователи повреждений не нашли. В постановлении следователя говорится, что полицейские «нанесли не менее двух ударов в область головы, не менее трех ударов в область грудной клетки, не менее двух ударов в область плеча, в результате чего причинили повреждения в виде кровоподтеков наружного угла глаза и левой скуловой области, кровоподтека левой заушной области, трех кровоподтеков грудной клетки, двух кровоподтеков верхнего плеча, которые не повлекли вреда здоровью».

Было ли избиение или это один из многих случаев, когда полицейских хотят оговорить, будет решать суд. Сами оперативники пока продолжают работать и ловить преступников. Все трое – на хорошем счету у руководства.