2020-05-26T14:34:07+03:00
Происшествия

Из-за загоревшегося двигателя в Ленобласти самолет совершил аварийную посадку

Пилот смог посадить судно в поле
Роман ЛЯЛИН
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Самолет посадили в поле Фото: ГУ МЧС по ЛОСамолет посадили в поле Фото: ГУ МЧС по ЛО
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В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку. Инцидент произошел в Низинском поселении Ломоносовского района. По предварительным данным, у судна мог оторваться винт

- В 12:15 легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в Ломоносовском районе, - сообщили "КП-Петербург" в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области. - Пострадавших нет, повреждений тоже нет.

Судя по снимкам, у самолета оторвался винт. Пилоту удалось посадить его в поле и избежать трагедии.

- По предварительным данным, у частного самолёта, вылетевшего из аэродрома Гостилицы, при выполнении прогулочного рейса, на борту которого находился пилот и пассажир, загорелся двигатель, в результате чего самолет выполнил вынужденную посадку, - сообщают в Северо-Западном управлении СКР на транспорте.

По предварительной информации, самолет принадлежит местному аэроклубу. На борту были пилот и пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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