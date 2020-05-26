Из-за загоревшегося двигателя в Ленобласти самолет совершил аварийную посадку

В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку. Инцидент произошел в Низинском поселении Ломоносовского района. По предварительным данным, у судна мог оторваться винт

- В 12:15 легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в Ломоносовском районе, - сообщили "КП-Петербург" в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области. - Пострадавших нет, повреждений тоже нет.

Судя по снимкам, у самолета оторвался винт. Пилоту удалось посадить его в поле и избежать трагедии.

- По предварительным данным, у частного самолёта, вылетевшего из аэродрома Гостилицы, при выполнении прогулочного рейса, на борту которого находился пилот и пассажир, загорелся двигатель, в результате чего самолет выполнил вынужденную посадку, - сообщают в Северо-Западном управлении СКР на транспорте.

По предварительной информации, самолет принадлежит местному аэроклубу. На борту были пилот и пассажир.