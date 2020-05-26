2020-05-26T15:23:22+03:00
Общество

Стало известно, на сколько отключат горячую воду в Санкт-Петербурге в 2020 году

В некоторых районах Санкт-Петербурга горячую воду начнут отключать уже в июне
Петр КИБЕР
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Горячую воду в Санкт-Петербурге начнут отключать уже в июне.Горячую воду в Санкт-Петербурге начнут отключать уже в июне.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Лето – жаркая пора и самое долгожданное время года. Но с его приходам некоторым петербуржцам и в XXI веке приходиться мириться с коммунальными неудобствами. Так 26 мая, стал известно, на сколько отключат горячую воду в Санкт-Петербурге в 2020 году. При этом сами сроки отключения коммунальщики постарались сократить.

- Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» максимально возможно сократили сроки проведения профилактических работ. С 4 июня по 31 августа 2020 года будет осуществлена проверка надежности 30 тепломагистралей — гидравлические испытания на прочность и плотность пройдут во всех зонах работы предприятия, - сообщает пресс-служба «Теплосети».

Так, меньше всего придется греть воду ковшиками жителям Центрального района. Здесь срок отключения снизят с нормативных 14 дней до 9 на одной подстанции (в июне) и до 12 дней (в июле) на теплоцентрали, обслуживающей другую часть района. Это произойдет за счет перевода потребителей на резервный источник.

С 14 до 10 дней сокращено отключение горячей воды в Невском и Красногвардейском районах города, а также Всеволожском районе Ленинградской области. Все благодаря строительству почтит трех километров временного трубопровода тепломагистрали «Пороховская», что помогло избежать частых аварий на сетях.

В Адмиралтейском районе горячей воды не будет 11 дней, а в Василеостровском – 13.

Напомним, что нормативные сроки летних отключений горячей воды в городе сокращаются все последние годы. С 21 дня до 18, а теперь и 14. При этом в некоторых частях Петербурга, где стоят современные котельные, горячее водоснабжение не отключают совсем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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