2020-05-26T15:23:24+03:00
Общество

«Отклик есть»: В НИИ гриппа рассказали, как идет набор добровольцев для исследования вакцины против коронавируса

Несмотря на большой энтузиазм, который проявили петербуржцы, в программу попадут не все
Сергей ВОЛЧКОВ
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Сами исследования должны стартовать в конце июня-начале июля.Сами исследования должны стартовать в конце июня-начале июля.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге продолжается набор добровольцев для клинических исследований вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной в НИИ гриппа имени Смородинцева. По словам представителей самого научно-исследовательского института, инициатива вызвала большой отклик у горожан.

- К нам уже поступают заявки, люди проходят первый этап отбора — анкетирование на сайте, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе учреждения. - Сколько их уже поступило, сказать, к сожалению, пока не можем, но поверьте — отклик есть.

При этом, отметил наш собеседник, заполненная и принятая анкета вовсе не является гарантией того, что человек станет участником тестирования.

В Санкт-Петербурге продолжается набор добровольцев для клинических исследований вакцины против коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается набор добровольцев для клинических исследований вакцины против коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Перед тем, как мы начнем исследования, все участники пройдут медицинское обследование согласно протоколу, - констатировали в НИИ гриппа. - И только если оно покажет, что испытание вакцины не будет сопряжено для них с каким-либо серьезным риском, будут допущены непосредственно к процедурам.

В настоящий момент процесс находится на этапе согласований профильных ведомств и комитетов - пр предварительной информации, они должны завершиться в конце июня-начале июля. Тогда же будет обнародована полная информация об исследованиях, сроках их выполнения и денежных выплатах для добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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