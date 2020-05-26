В центре Санкт-Петербурга активно ведут строительство делового квартала «Невская Ратуша»

Деловой квартал «Невская ратуша» в центре Санкт-Петербурга готовится к расширению. Рядом с корпусами зданий, где уже разместились тринадцать комитетов администрации города, головной офис банка ВТБ в Санкт-Петербурге, представительство «Газпрома» и другие крупные компании, построят новый общественно-деловой комплекс. Здесь появятся шесть офисных зданий класса «А», а также двухэтажная подземная парковка (общая площадь проекта - 146 тысяч кв. метров).

Компания-застройщик «Галс-Девелопмент» на днях завершила установку ограждающих конструкций котлована и приступила к первому этапу нового строительства. Сейчас на проекте ведутся работы по устройству монолитного железобетонного перекрытия минус первого этажа четвертого и пятого корпусов. По словам представителей «Галс-Девелопмент», пандемия коронавируса не повлияла на темпы строительства - работы ведутся строго по плану.

- Несмотря на сложившуюся ситуацию, работы по строительству нашего самого масштабного проекта продолжаются в соответствии с намеченным графиком, - сообщил вице-президент «Галс-Девелопмент» Иван Зуев. - «Невская Ратуша» - совершенно новый уровень коммерческой недвижимости. Квартал в скором времени станет местом расположения головных офисов многих ведущих компаний Санкт-Петербурга. Мы со скрупулезным вниманием относимся к безопасности, качеству и технологичности проекта, а также к соблюдению всех сроков и наших обязательств.

Деловой квартал «Невская Ратуша» разместился в самом центре северной столицы, возле Дегтярного переулка, Новгородской улицы и улицы Моисеенко. Комплекс, расположившийся более чем на 6 гектарах, состоит из девяти корпусов. Первые три корпуса были построены в 2013 - 2016 годах. Шесть новых корпусов органично впишутся в архитектурный облик центра Санкт-Петербурга. Дизайн квартала был разработан архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры» в соавторстве с Сергеем Чобаном и бюро SPEECH. По графику первый этап нового комплекса «Невская Ратуша» будет сдан в эксплуатацию в III квартале 2022 года.