2020-05-26T16:15:23+03:00
Общество

Перед Днем города душ принял Медный всадник

Знаменитый памятник основателю Санкт-Петербурга отмыли коммунальщики [видео]
Петр КИБЕР
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Памятник основателю Санкт-Петербурга отмыли перед Днем города.Памятник основателю Санкт-Петербурга отмыли перед Днем города.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Самый известный памятник Санкт-Петербурга – Медный всадник стал чище. Его, в рамках традиционной весенней подготовки у летнему сезону, отмыли коммунальщики. Пока Петр Алексеевич с конем принимали душ, представитель Музея городской скульптуры рассказала о состоянии монумента.

- Памятник находится в удовлетворительном состоянии, но нуждается в профилактических работах. Музеем разработан проект реставрационных работ. Будет проведена более глубокая расчистка, тщательный уход за патиной и обновление раствора в швах между блоками камня, - сообщила заведующая службой по уходу за памятниками Музея городской скульптуры Екатерина Макеева.

Основателя Северной столицы отмыли водой и натуральными моющими средствами, которые не содержат хлора или едких и агрессивных веществ, способных повредить патину на металле.

А всего в нынешнем году музейщики намерены отмыть 10 памятников и 40 мемориальных досок. Часть работы уже выполнена.

Напомним, что памятник Петру I на Сенатской площади был создан по заказу императрицы Екатерины II. Его начал создавать французский скульптор Этьен Фальконе, а после его смерти заканчивали уже его ученики и русский скульптор Юрий Фельтен. Статую отливал мастер Василий Екимов. Открытие памятника состоялось в августе 1782 года. При этом скульптура изготовлена из бронзы, но с легкой руки Пушкина и его поэме «Медный всадник», именно это имя закрепилось за монументом.

В Санкт-Петербурге отмыли Медного всадника.Самый знаменитый памятник города принял традиционный душАртем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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