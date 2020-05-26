2020-05-27T10:19:44+03:00
Общество

Программист из Санкт-Петербурга, прославившийся тапками в виде рыб, создал домашнюю обувь с чипом для Илона Маска

Виталий Сотников уверен, что его ноу-хау придется по вкусу американскому миллиардеру и изобретателю [фото, видео]
Алина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
Специально для Илона Виталий и его команда придумали новую модель "Рыбашагов".Специально для Илона Виталий и его команда придумали новую модель "Рыбашагов".Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

Менее, чем за два года, программист из Санкт-Петербурга Виталий Сотников умудрился сколотить 10-миллионное состояние на тапках в виде рыбы. Молва о придуманных им рыбашагах разнеслась мгновенно, и в результате в них засветились многие российские звезды. В том числе Иван Ургант, Александр Гудков и Ксения Собчак. Однако не тапками едиными живет Виталий – он автор проектов, связанных с искусственным интеллектом. И теперь в его планах подарить рыбашаги иконе этой индустрии – Илону Маску.

- Этот чувак на Земле попробовал все! Ему тупо скучно! И дело не в изоляции – ему скучно от человечества! Мне кажется, он намеревается свалить с этой планеты. Но я не хочу жить в мире, где нет Илона Маска. И если для этого ему нужно подарить рыбашаги, то почему бы и да! – рассуждает Виталий.

Виталий Сотников в супер-тапках. С конца 2018 года он заработал на "Рыбашагах" около 10 миллионов Фото: СОЦСЕТИ

Виталий Сотников в супер-тапках. С конца 2018 года он заработал на "Рыбашагах" около 10 миллионовФото: СОЦСЕТИ

Идея хоть и кажется безумной, она вполне реализуема, уверен он. И более того, приложить руку к ее воплощению Виталий предлагает всем желающим. Программист и его команда уже запустили сайт, на котором любой может написать пожелание Илону Маску и объяснить, почему ему не стоит «сваливать» с Земли. Все сообщения Илон увидит – они будут перенесены на упаковку с эксклюзивными рыбашагами.

- Он, в конце концов, обычный человек: две руки, две ноги, голова. Нам как раз нужны его две ноги, - говорит Виталий в беседе с корреспондентом «Комсомолки». – Ему не все равно на эту планету! Он видит: мы зажаты в тисках Инстаграм-сторис, в тисках 140 символов Твиттера, мы живем в эпоху потребления и подчинены гедонизму. Но хочется сказать: послушай, мужик! Мы еще способны удивлять! Мы можем интегрировать в тапках полезный NFC-чип. Как тебе такое, Илон Маск?!

Если вы опустили голову, то пусть на ногах будут тапки в виде рыбы! Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Если вы опустили голову, то пусть на ногах будут тапки в виде рыбы!Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В подарок американскому изобретателю Виталий собирается направить новую модель рыбашагов. Они похожи на сомов и оснащены NFC-чипом – устройством, которое может передавать данные на небольшие расстояния. Если подключить его к телефону, вам будут приходить «рыбные» новости и приглашения на «глубоководные» вечеринки. В продаже новая модель появится уже этим летом.

- Как только откроют границу, мы возьмем рыбашаги И полетим к Илону, - поясняет Виталий. – А передать их ему – способов масса. Ну, во-первых, я знаком с его братом. С ним работал наш клиент, которому мы делали ребрендинг завода, когда у меня было рекламное агентство. Во-вторых, я год учился в Нью-Йорке, и знаю людей, которые получали деньги от фонда Маска. Они тоже смогут помочь.

Свои "Рыбашаги" Илон Маск может получить уже осенью Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Свои "Рыбашаги" Илон Маск может получить уже осеньюФото: Предоставлено "Комсомолке"

Но каким бы крутым ни был Илон Маск, рыбашаги, как говорит Виталий, - это просто подарок. Без расчета на какую-то обратную связь. Познакомиться с Маском он, конечно, хочет, но больше в контексте инновационных проектов, а не тапок в виде рыбы.

- Мне будет достаточно, если он просто выложит в них фото в Инстаграм, - улыбается Виталий. – Ведь если что-то ждешь взамен, подарок перестает быть подарком. А мы хотим просто его порадовать! Ведь что такое тапки? Самый скучный предмет одежды! А мы сделали его веселым. И уж если ты опустил голову, пусть на ногах будут рыбашаги. Поэтому если Илон посмотрит вниз, увидит эти тапки, то сразу поймет – он нам еще нужен, мы его любим. И не станет улетать с этой планеты. Ну или хотя бы возьмет обратный билет.

Зачем Илону Маску тапки с NFC-чипом?.http://elon.step.fish/ #рыбашаг #илонмаск

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Лже-врач продал старушке БАДы за 240 тысяч рублей, сказав, что та умирает
За похищение и жестокое убийство женщины 10 лет назад в Санкт-Петербурге, двое получили по 18 лет тюрьмы
Общественный транспорт начал работать в Петрозаводске с 28 мая 2020 года
Дома Поршневых на набережной Черной речки признали памятниками
Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Детские летние лагеря могут открыться 1 июля 2020 года в Санкт-Петербурге
Под бомбоубежищем в сквере Виктора Цоя сделают бассейн
КАД встал в жесткую пробку в Санкт-Петербурге днем 28 мая 2020 года
Петербуржцы встали в длинную очередь перед магазином «Карусель» на Ленинском проспекте
Коммунальщики Санкт-Петербурга готовятся к «дождливому» лету
Ночной пожар уничтожил три магазина в жилом доме в Санкт-Петербурге
Элитные часы Vacheron Constantin и ювелирку на 4 миллиона рублей вынесли из квартиры бизнесмена на Петровском проспекте
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года: Очень много людей на улице
Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 32 населенных пунктах Ленинградской области на 28 мая 2020 года
Суд не стал арестовывать петербуржца, жарившего сосиски на вечном огне в Кронштадте