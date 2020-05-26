Программист из Санкт-Петербурга, прославившийся тапками в виде рыб, создал домашнюю обувь с чипом для Илона Маска

Менее, чем за два года, программист из Санкт-Петербурга Виталий Сотников умудрился сколотить 10-миллионное состояние на тапках в виде рыбы. Молва о придуманных им рыбашагах разнеслась мгновенно, и в результате в них засветились многие российские звезды. В том числе Иван Ургант, Александр Гудков и Ксения Собчак. Однако не тапками едиными живет Виталий – он автор проектов, связанных с искусственным интеллектом. И теперь в его планах подарить рыбашаги иконе этой индустрии – Илону Маску.

- Этот чувак на Земле попробовал все! Ему тупо скучно! И дело не в изоляции – ему скучно от человечества! Мне кажется, он намеревается свалить с этой планеты. Но я не хочу жить в мире, где нет Илона Маска. И если для этого ему нужно подарить рыбашаги, то почему бы и да! – рассуждает Виталий.

Виталий Сотников в супер-тапках. С конца 2018 года он заработал на "Рыбашагах" около 10 миллионовФото: СОЦСЕТИ

Идея хоть и кажется безумной, она вполне реализуема, уверен он. И более того, приложить руку к ее воплощению Виталий предлагает всем желающим. Программист и его команда уже запустили сайт, на котором любой может написать пожелание Илону Маску и объяснить, почему ему не стоит «сваливать» с Земли. Все сообщения Илон увидит – они будут перенесены на упаковку с эксклюзивными рыбашагами.

- Он, в конце концов, обычный человек: две руки, две ноги, голова. Нам как раз нужны его две ноги, - говорит Виталий в беседе с корреспондентом «Комсомолки». – Ему не все равно на эту планету! Он видит: мы зажаты в тисках Инстаграм-сторис, в тисках 140 символов Твиттера, мы живем в эпоху потребления и подчинены гедонизму. Но хочется сказать: послушай, мужик! Мы еще способны удивлять! Мы можем интегрировать в тапках полезный NFC-чип. Как тебе такое, Илон Маск?!

Если вы опустили голову, то пусть на ногах будут тапки в виде рыбы!Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В подарок американскому изобретателю Виталий собирается направить новую модель рыбашагов. Они похожи на сомов и оснащены NFC-чипом – устройством, которое может передавать данные на небольшие расстояния. Если подключить его к телефону, вам будут приходить «рыбные» новости и приглашения на «глубоководные» вечеринки. В продаже новая модель появится уже этим летом.

- Как только откроют границу, мы возьмем рыбашаги И полетим к Илону, - поясняет Виталий. – А передать их ему – способов масса. Ну, во-первых, я знаком с его братом. С ним работал наш клиент, которому мы делали ребрендинг завода, когда у меня было рекламное агентство. Во-вторых, я год учился в Нью-Йорке, и знаю людей, которые получали деньги от фонда Маска. Они тоже смогут помочь.

Свои "Рыбашаги" Илон Маск может получить уже осеньюФото: Предоставлено "Комсомолке"

Но каким бы крутым ни был Илон Маск, рыбашаги, как говорит Виталий, - это просто подарок. Без расчета на какую-то обратную связь. Познакомиться с Маском он, конечно, хочет, но больше в контексте инновационных проектов, а не тапок в виде рыбы.

- Мне будет достаточно, если он просто выложит в них фото в Инстаграм, - улыбается Виталий. – Ведь если что-то ждешь взамен, подарок перестает быть подарком. А мы хотим просто его порадовать! Ведь что такое тапки? Самый скучный предмет одежды! А мы сделали его веселым. И уж если ты опустил голову, пусть на ногах будут рыбашаги. Поэтому если Илон посмотрит вниз, увидит эти тапки, то сразу поймет – он нам еще нужен, мы его любим. И не станет улетать с этой планеты. Ну или хотя бы возьмет обратный билет.