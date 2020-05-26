Sale, аренда: Какие рестораны, магазины и кафе закрылись на Невском проспекте из-за эпидемии коронавируса

На Невском проспекте продолжается исход арендаторов — насиженные и прикормленные места покидают кафе, рестораны и магазины. За несколько дней, прошедших с момента нашей последней проверки, табличек «аренда» явно прибавилось — причем многие из них появились там, где прежде были раскрученные и хорошо знакомые покупателям заведения.

В первую очередь кризис, вызванный коронавирусом, ударил по сувенирным магазинам. Часть из них (преимущественно те, что находились по соседству с Дворцовой площадью в непосредственной близости от станции метро «Адмиралтейская») уже закрылась или близка к этому — причем, по словам собственников отдельных помещений, арендаторы готовы оставить новым владельцам элементы собственной инфраструктуры вроде подключенной сигнализации или водонагревателей. Другая часть — как, например, известная в городе сеть Taste of Russia — формально закрыла магазины «на ремонт». Однако, как рассказали «Комсомолке» арендодатели, это лишь ширма для того, чтобы не пугать потенциальных клиентов. Сувенирным сейчас особенно тяжело — туристический сезон уже начался, но самих туристов нет и, судя по всему, в ближайшие месяцы не будет, поэтому деньги на покрытие текущих расходов просто-напросто неоткуда брать.

Больше всего досталось магазинам и кафе, которые располагались в верхней части Невского проспекта, вблизи метро "Адмиралтейская и Дворцовой площади.Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ

Закрылись и оба магазина сети «Республика», занимающейся торговлей книгами, канцелярией и все теми же сувенирами. Впрочем, по «Республике» как раз-таки горевать рано.

- Насколько нам известно, в данный момент они рассматривают переезд куда-то на периферию, - рассказала «Комсомолке» управляющая помещения на Невском 22, где сеть ранее занимала сразу два зала на втором этаже. - Там ниже арендные ставки, а следовательно, содержать бизнес в условиях кризиса проще.

Коснулась проблема нехватки финансов и отдельных, не сетевых, магазинов и кафе. Так, с Невского проспекта уже пропали «Художественный салон Gifts», кафе «Брат», магазин «Волшебная карамель» и бутик селективной косметики неподалеку от станции метро «Площадь восстания»; с Гончарной улицы прямо напротив Московского вокзала исчезли «Павлопосадские платки», с Конюшенной в самом начале пандемии ушел китайский ресторан, поставлявший продукты непосредственно из Поднебесной.

В первую очередь от карантинных ограничений пострадали сувенирные магазины.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Несмотря на все это пока что говорить о «массовом исходе» арендаторов с Невского проспекта нельзя, - отмечает специалист по коммерческой недвижимости Владислав Фадеев. - Мы не можем точно сказать, кто ушел именно из-за пандемии и вызванного ей кризиса, а кто — по своим внутренним причинам. Картина начнет проясняться уже в ближайшее время после снятия карантинных мер. По нашим оценкам, на Невском освободится около 10 % помещений — то есть, в районе четырех-пяти десятков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/780227" frameborder="0"></iframe> Предприниматели массово покидают площади, взятые в аренду на Невском проспекте.Артем КИЛЬКИН

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