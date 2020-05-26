График отключения горячей воды в Санкт-Петербурге в 2020 году: сроки продолжают сокращать
Утром 26 мая 2020 года в Санкт-Петербурге завершился отопительный сезон. Он стал самым длительным за последние 40 лет – отопление было включено в городе 254 дня. Теперь впереди лето, а значит – плановые работы на теплосетях, которые требуют отключения горячей воды. Как рассказали в Смольном, график отключения горячей воды в Санкт-Петербурге в 2020 году удалось оптимизировать так, чтобы горожане не оставались без горячей воды надолго.
- 53% домов отключается на 11-14 дней, еще 14% - на 5-10 дней и 33% отключаются на 1-4 дня, - отчитались в пресс-службе администрации Петербурга. – На максимальный срок (14 дней) отключат 980 зданий. Это на 8 процентов меньше, чем годом ранее.
Напомним, в Петербурге за теплоснабжение отвечает несколько предприятий. Это ГУП «ТЭК», «Теплоэнерго», «Петербургтеплоэнерго» и «Теплосеть Санкт-Петербурга».
ГУП «ТЭК»
До 20 августа 2020 года предприятие планирует провести 263 проверки сетей в 15 районах Санкт-Петербурга, а также трех районах Ленобласти – Гатчинском, Тосненском и Всеволожском.
- В этом году планово-профилактические работы в зоне нашей ответственности пройдут без отключений в 4200 домов, - рассказывают в пресс-службе ГУП «ТЭК». – Подача горячей воды в этих зданиях будет ограничена только во время гидравлических испытаний, то есть на срок от 1 до 4 дней. Отключения на 5-10 дней затронут 818 домов, на период от 11 до 14 дней - 1930 зданий.
При этом на предприятии подчеркнули: подачу горячей воды в 13 больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, прекращать не будут. Среди них больница им. Боткина, Александровская больница, больница Святого Георгия. Непрерывную подачу кипятка обеспечат с помощью блок-модульных котельных.
Чтобы узнать, когда и на сколько в их домах отключат горячую воду в 2020 году, петербуржцы могут воспользоваться специальным онлайн-сервисом. Здесь нужно ввести район, улицу и номер дома. График содержит детальную информацию более чем по 9 тыс зданий, которые обслуживает ГУП «ТЭК СПб».
«Теплосеть Санкт-Петербурга»
Здесь к работам планируют приступить с 4 июня. До конца лета специалисты компании проверят 30 тепломагистралей.
- В этом году мы разработали и утвердили новый график проведения гидравлических испытаний, - говорит главный инженер «Теплосети» Игорь Антонов. - . Его отличительная особенность – сокращение срока профилактических работ в тех районах, где это технически возможно. Также данная программа позволила сократить полное отключения горячего водоснабжения у потребителей в 8% зданий,
9 или 12 дней без воды будут сидеть жители Центрального района города (подчеркнем еще раз, речь идет о домах, которые находятся в сфере ответственности конкретной компании). Сократить сроки здесь удастся за счет перевода потребителей на резервный источник.
В Невском и Красногвардейском районах города, а также во Всеволожском районе Ленобласти кипятка не будет 10 дней вместо 14, как это было раньше.
В Адмиралтейском и Василеостровском районах сроки профилактических работ уменьшены до 11 и 13 дней соответственно.
«Теплосеть Санкт-Петербурга» также запустила сервис, с помощью которого жители города могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на сетях горячего водоснабжения. Для этого необходимо пройти по ссылке и указать улицу и номер дома.
«Петербургэнерго»
Большинству зданий, которые обслуживает эта компания, повезло. Горячей воды в них не будет всего лишь 4 дня.
Сложнее придется жителям Шушар Пушкинского района – у них горячего водоснабжения не будет 14 дней, причем отключат его уже 1 июня.
Почти на две недели останется без воды часть домов на Маршала Блюхера в Калининском районе, на столько же – ряд зданий в Приморском районе, в частности на Комендантском проспекте, проспекте Королева.
А два здания по адресу Мебельная улица 11, литеры А, Б, и вовсе – согласно графику – будут отключены в августе ровно на три недели.
Полный список адресов и сроки отключения зданий, за которые отвечает компания «Петербургэнерго», размещен на их сайте.
«Петербургтеплоэнерго»
По состоянию на 26 мая компания пока что не опубликовала график отключения горячей воды на 2020 год.
ИСТОЧНИК KP.RU