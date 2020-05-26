График отключения горячей воды в Санкт-Петербурге в 2020 году: сроки продолжают сокращать

Утром 26 мая 2020 года в Санкт-Петербурге завершился отопительный сезон. Он стал самым длительным за последние 40 лет – отопление было включено в городе 254 дня. Теперь впереди лето, а значит – плановые работы на теплосетях, которые требуют отключения горячей воды. Как рассказали в Смольном, график отключения горячей воды в Санкт-Петербурге в 2020 году удалось оптимизировать так, чтобы горожане не оставались без горячей воды надолго.

- 53% домов отключается на 11-14 дней, еще 14% - на 5-10 дней и 33% отключаются на 1-4 дня, - отчитались в пресс-службе администрации Петербурга. – На максимальный срок (14 дней) отключат 980 зданий. Это на 8 процентов меньше, чем годом ранее.

Напомним, в Петербурге за теплоснабжение отвечает несколько предприятий. Это ГУП «ТЭК», «Теплоэнерго», «Петербургтеплоэнерго» и «Теплосеть Санкт-Петербурга».

ГУП «ТЭК»

До 20 августа 2020 года предприятие планирует провести 263 проверки сетей в 15 районах Санкт-Петербурга, а также трех районах Ленобласти – Гатчинском, Тосненском и Всеволожском.

- В этом году планово-профилактические работы в зоне нашей ответственности пройдут без отключений в 4200 домов, - рассказывают в пресс-службе ГУП «ТЭК». – Подача горячей воды в этих зданиях будет ограничена только во время гидравлических испытаний, то есть на срок от 1 до 4 дней. Отключения на 5-10 дней затронут 818 домов, на период от 11 до 14 дней - 1930 зданий.

При этом на предприятии подчеркнули: подачу горячей воды в 13 больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, прекращать не будут. Среди них больница им. Боткина, Александровская больница, больница Святого Георгия. Непрерывную подачу кипятка обеспечат с помощью блок-модульных котельных.

Чтобы узнать, когда и на сколько в их домах отключат горячую воду в 2020 году, петербуржцы могут воспользоваться специальным онлайн-сервисом. Здесь нужно ввести район, улицу и номер дома. График содержит детальную информацию более чем по 9 тыс зданий, которые обслуживает ГУП «ТЭК СПб».

«Теплосеть Санкт-Петербурга»

Здесь к работам планируют приступить с 4 июня. До конца лета специалисты компании проверят 30 тепломагистралей.

- В этом году мы разработали и утвердили новый график проведения гидравлических испытаний, - говорит главный инженер «Теплосети» Игорь Антонов. - . Его отличительная особенность – сокращение срока профилактических работ в тех районах, где это технически возможно. Также данная программа позволила сократить полное отключения горячего водоснабжения у потребителей в 8% зданий,

9 или 12 дней без воды будут сидеть жители Центрального района города (подчеркнем еще раз, речь идет о домах, которые находятся в сфере ответственности конкретной компании). Сократить сроки здесь удастся за счет перевода потребителей на резервный источник.

В Невском и Красногвардейском районах города, а также во Всеволожском районе Ленобласти кипятка не будет 10 дней вместо 14, как это было раньше.

В Адмиралтейском и Василеостровском районах сроки профилактических работ уменьшены до 11 и 13 дней соответственно.

«Теплосеть Санкт-Петербурга» также запустила сервис, с помощью которого жители города могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на сетях горячего водоснабжения. Для этого необходимо пройти по ссылке и указать улицу и номер дома.

«Петербургэнерго»

Большинству зданий, которые обслуживает эта компания, повезло. Горячей воды в них не будет всего лишь 4 дня.

Сложнее придется жителям Шушар Пушкинского района – у них горячего водоснабжения не будет 14 дней, причем отключат его уже 1 июня.

Почти на две недели останется без воды часть домов на Маршала Блюхера в Калининском районе, на столько же – ряд зданий в Приморском районе, в частности на Комендантском проспекте, проспекте Королева.

А два здания по адресу Мебельная улица 11, литеры А, Б, и вовсе – согласно графику – будут отключены в августе ровно на три недели.

Полный список адресов и сроки отключения зданий, за которые отвечает компания «Петербургэнерго», размещен на их сайте.

«Петербургтеплоэнерго»

По состоянию на 26 мая компания пока что не опубликовала график отключения горячей воды на 2020 год.