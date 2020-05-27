«Мы строим Петербург». Даже во время пандемии

«Адаптируйся или проиграешь» - с таким девизом сейчас живет бизнес Петербурга. И хотя строительным компаниям из-за большого количества этапов взаимодействия с клиентами непросто трансформировать схему своей работы, технологичные компании с этим успешно справились.

Действовать пришлось оперативно. И прежде всего выполнять все рекомендации властей, нацеленные на предотвращение распространения COVID-19. В Группе «Эталон» своевременно были созданы все необходимые условия для безопасного ведения работ на строительных площадках, офисных сотрудников перевели на удаленный режим работы и организовали дистанционные продажи. В приоритете - здоровье сотрудников и клиентов.

Сегодня почти все этапы сделки в Группе «Эталон» можно пройти в дистанционном формате. Даже выбрать квартиру с помощью услуги онлайн-тур - дистанционно и без риска для здоровья. Также в компании разработали персональное предложение для клиентов в digital-формате. Менеджеры компании оперативно создают персональную интернет- страницу для покупателя, исходя из его индивидуальных предпочтений. Она легко открывается на любом мобильном устройстве или компьютере, а также может быть отправлена по электронной почте или с помощью мессенджеров.

Еще один сервис - онлайн- оплата - позволяет не выходя из дома проводить без комиссии оплату по ранее заключенным договорам всех видов, включая договоры бронирования и долевого участия (после их регистрации). На всех стройплощадках кипит работа и даже стартуют новые проекты!

В конце апреля Группа «Эталон» вывела на рынок новый комплекс класса бизнес-лайт «Московские ворота II». Квартиры в этом и других жилых комплексах компании можно приобрести по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Управление домами не менее важное направление

Изменить привычный режим работы пришлось не только застройщикам, но и компаниям, обслуживающим сданные дома. К примеру, в компании «Сервис-Недвижимость», которая управляет домами, построенными Группой «Эталон», служба клининга работает в усиленном режиме. Два раза в сутки проводится уборка входных групп, дезинфицирующими средствами обрабатываются почтовые ящики, ручки дверей, перила, кнопки лифтов. Дополнительно проводится обработка фасадов на уровне первого этажа, входных дверей, детских площадок, которые на период карантина закрыты. Личный прием жильцов в компании переведен в дистанционный формат, заявки принимаются через единую диспетчерскую службу, электронную почту, мобильное приложение «Мой Дом Эталон», для взаимодействия с клиентами активно используются и социальные сети.