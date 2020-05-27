Самое высокое здание и гигантское граффити: Пять удивительных рекордов Санкт-Петербурга

САМОЕ ВЫСОКОЕ ЗДАНИЕ

В 2017 году «открыточный вид» города на Неве кардинально изменился. В мае звание самого высоко здания Петербурга перекочевало от телебашни к «Лахта Центру». Уже тогда небоскребу не было равных в России, а спустя еще полгода он побил европейские рекорды. Сейчас здание достроено. Его высота - 462 метра, а общая площадь - 400 тысяч квадратных метров. Офисные пространства комплекса займут сотрудники Газпрома. Еще треть пространства отдадут под амфитеатр, спортивный и медицинский центры, рестораны и кафе, концертный зал - трансформер, детский центр с планетарием, панорамные рестораны и галереи. Однако точной даты, когда комплекс будет готов к приему гостей, пока нет. В настоящий момент ведутся работы по обустройству деловых и общественных зон.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ОБЪЕМНАЯ КАРТИНА

В 2012 году советское здание гостиницы «Карелия», построенной на улице Маршала Тухачевского к Олимпиаде-80, преобразилось. Ничем не примечательный 16-этажный комплекс превратился в известный на весь мир арт-объект. В рамках фестиваля монументальной живописи молодые художники расписали фасад, после чего перед взором горожан предстал гигантский чемодан.

Вы когда-нибудь видели огромный чемодан высотой с 16 этажей? ФОТО: karelia.spb.ru.

На отель, символизирующий путешествия и приключения, обратили внимание эксперты Книги рекордов Гиннесса. Руководству гостиницы они вручили сертификат, подтверждающий, что в Петербурге создали «самую большую трехмерную картину в мире». Трудились над работой 15 художников-альпинистов. Им потребовалось два месяца, чтобы раскрасить фасад здания общей площадью более 15 тысяч квадратных метров.

ПЕРВАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Любовь к чтению в петербуржцах, кажется, жила всегда. Иначе как объяснить, что первая в России и одна из первых в Восточной Европе публичная библиотека открылась именно в нашем городе? Идея создания Императорской публичной библиотеки родилась еще в начале XVIII века. На заре царствования Екатерины II был разработан ее план. Императрица получила проект на согласование в 1766-м, но одобрила его незадолго до своей смерти, в 1795 году. Здание, строительство которого продолжалось около 15 лет, разместилось в самом центре Российской империи - на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы. Открытие книгохранилища было долгожданным событием для многих жителей.

Строительство здания на Невском длилось около 15 лет.Фото: Олег ЗОЛОТО

Прежде библиотеки существовали, но доступны были лишь узкому кругу элиты. В январе 1814 года участниками торжественной церемонии открытия стало более двухсот человек. Среди первых гостей были Гавриил Державин, Орест Кипренский, Николай Гнедич, Иван Крылов. Главное правило гласило, что всякий читатель должен иметь свободный вход вне зависимости от звания или чина.

ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ФОНАРЬ

В 1873 году мрачную Одесскую улицу в Петербурге озарил «свет без огня». Местные жители восприняли это почти как настоящее чудо. «Волшебником» оказался известный русский изобретатель Александр Лодыгин. На Одесской находилась его мастерская, в которой он создал первый электрический фонарь

На улице Одесской есть памятник настоящему петербургскому фонарщику .Фото: Артем КИЛЬКИН

. Сегодня в этом тихом и спокойном уголке Северной столицы расположился музей под открытым небом. Гостей здесь встречают экспонаты разных эпох: масляный, газовый, керосиновый, спиртовой и электрический фонари. Там же установлены две мемориальные таблички и бронзовый памятник петербургскому фонарщику.

САМЫЙ МАГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Терменвокс - один из самых необычных инструментов в мире. Созданный на стыке музыки и физики, он произвел фурор в сфере искусства. Изобрел аппарат петербургский инженер Лев Термен. Свое детище, которое окрестили терменвоксом, он представил в 1919 году. Клавиши, струны и кнопки на нем отсутствовали, а мелодию помогали извлекать две антенны.

Сейчас правнук Льва Термена Петр продолжает дело своего предка. ФОТО: Википедия.

Внутри изобретения Термен поместил два генератора колебаний, разница частот между которыми и становилась частотой звука. Если поднести руку к антенне, емкость окружающего ее поля меняется - и нота становится выше. Поэтому игра на терменвоксе выглядит как настоящая магия, ведь прикасаться к нему не нужно.