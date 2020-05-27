Флот, мосты, трамваи и эрмитажные коты: Самые известные символы Санкт-Петербурга

Сегодня, 27 мая 2020 года, Санкт-Петербург отмечает 317-летие. Каждый из нас по-своему выражает чувства к любимому городу. А что, если слово дать символам Северной столицы?

МОСТЫ: Мы соединяем берега

Кто бы мог подумать, что сооружения, призванные просто-напросто соединить два участка суши, оказавшиеся по разные стороны реки, станут одним из самых романтичных символов Петербурга. Чтобы посмотреть на разводные мосты, съезжаются туристы со всего мира. Город на Неве часто называют Северной Венецией и вторым Амстердамом, а все из-за того, что он вдоль и поперек пронизан реками и каналами. И как же тут обойтись без мостов? В Петербурге их сотни!

Чтобы посмотреть на разводные мосты, люди едут со всего мираФото: Артем КИЛЬКИН

Самые ранние переправы датируются Петровской эпохой. Первым мостом стал Иоанновский, пешеходный. Он ровесник Петербурга. Построили его, чтобы через Кронверкский пролив соединить Иоанновские ворота Петропавловской крепости с Петроградской (в то время Городовой) стороной. Чуть позже, в 1727 году, появилась и первая переправа через Неву.

За тем, чтобы все работало бесперебойно и ничто не мешало навигации, следит Станислав Пусташинский. Он начальник бригады Дворцового моста. В профессии уже более семнадцати лет. Говорит, его работа сродни ювелирной.

Станислав Пусташинский следит за тем, чтобы в работе Дворцового моста не было перебоевФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Главная моя забота, чтобы вовремя, по графику, даже не минута в минуту, а секунда в секунду, развести или навести мост, без аварий и без задержек пропустить корабли, - делится Станислав. - Но, кроме основной, существует много невидимых задач, которые на первый взгляд незаметны: тщательно следить, в порядке ли гидравлика, электрика, программное обеспечение, система видеонаблюдения, охранная и пожарная сигнализации. Работа сложная и ответственная, и именно за это я ее люблю.

ЭРМИТАЖНЫЕ КОТЫ: Мы бережем наследие!

Пожалуй, самой милой визитной карточкой Петербурга являются усатые и хвостатые стражи Эрмитажа. Они обитают в подвалах музея и следят за тем, чтобы на спрятанный в фондах шедевр какого-нибудь древнего мастера не напало полчище крыс.

Именно по этой причине, если верить знаменитому елизаветинскому указу, императрица в 1745 году повелела прислать ко двору котов из Казани. Она даже отправила специальный транспорт, который должен был доставить к «месту службы» «удобных для ловли мышей» пушистиков.

Эрмики - самый трогательный символ Петербурга. И вместе с тем - очень важный! Благодаря им, экспонатам Эрмитажа ничто не угрожаетФото: Олег ЗОЛОТО

- В этом указе имелось одно уточнение - коты должны быть «кладеные», то есть кастрированные. Так что наши котики являются их потомками только исторически, но не физически, - разводит руками пресс-секретарь усатой команды Мария Халтунен.

В годы осады Ленинграда фашистами история эрмитажных котов трагически прервалась, но уже после прорыва блокады мурлыки вернулись в город. Конечно, хвостатые охранники возвратились и в Эрмитаж.

Усатые стражи знают, что они стали одним из символов Петербурга, и очень этим гордятся. Находясь в изоляции, они не оставляют своей службы и в День города будут гулять в Большом дворе Зимнего дворца, любуясь сквозь решетку ворот красивейшим видом на свете - Дворцовой площадью. А уже через три дня, 30 мая, эрмики отметят собственный праздник - День эрмитажного кота.

ТРАМВАИ: Мы делаем город доступным

Жил-был в Санкт-Петербурге кудесник - Федор Пироцкий. Мастерил он в Дегтярном переулке причуды всякие и однажды так заработался, что изобрел… трамвай! Случилось это в 1880 году, но его не сразу пустили в город. Все дело в том, что в конце XIX века по улицам столицы империи разъезжали конки - рельсовые повозки, ведомые лошадьми. По договору больше никто не имел права так перевозить пассажиров. Но хитрый трамвай нашел решение! Он стал ездить по льду рек и каналов, приняв участь сезонного транспорта. Представляете, какие тогда были зимы, раз лед мог выдержать целый вагон с пассажирами?

Первый трамвай появился в Петербурге в конце XIX векаФото: Олег ЗОЛОТО

Героической страницей в истории ленинградского трамвая стала блокада. Несмотря на голод, холод и артобстрелы, вагоны продолжали перевозить людей и грузы. Ленинградцы были уверены: пока жив трамвай, жив и город.

В послевоенные годы Ленинград умудрился поставить рекорд по производству вагонов и стал трамвайной столицей мира. С тех пор этот транспорт очень популярен у горожан. До пандемии на линию ежедневно выходили 522 трамвая и перевозили до полумиллиона пассажиров в сутки.

У Олега Соловьева сегодня дважды праздник - в День города исполняется 11 лет, как он работает водителем трамваяФото: из личного архива

Самый красивый маршрут - тройка. Он проходит по историческим районам города, захватывая Троицкий мост. Именно на этом маршруте трудится Олег Соловьев.

- Я очень люблю свою работу. Всегда стараюсь улыбаться пассажирам и дарить позитив, - говорит он. - Каждый день вместе с петербуржцами любуюсь живописными видами. День города для меня важный праздник, все мои коллеги будут при параде: в белых рубашках и в галстуках. Обязательно всех сфотографирую.

ВМФ: Наше сердце - в сердце Петербурга

Славная история российского флота - ровесница Петербурга. Стремясь сделать из страны морскую державу, император Петр I приказал строить военные корабли, как только был заложен город на Неве. И не случайно еще одним символом Северной столицы является здание Адмиралтейства. Под его золотым шпилем на протяжении более чем трех веков развивалась морская мощь России. Сейчас же в историческом здании располагается главное командование ВМФ. Здесь принимаются все важнейшие решения по управлению силами четырех флотов и Каспийской флотилии.

- Сегодня в городе на Неве бьется сердце Океанского военно-морского флота России, пульс военно-морской науки. Во все времена военные моряки были вместе со своим родным городом. Они защищали его от врага, проявляя пример мужества и самопожертвования. Андреевские флаги всегда органично и ярко иллюстрировали нашу единую с городом историю, - отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай ЕвменовФото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня Петербург называют не только Северной и культурной столицей, но еще и морской. Ведь предприятия города на Неве продолжают строить военные корабли, а лучшие в своем роде военно-морские вузы - выпускать достойнейших флотских офицеров.

Кроме того, Петербург может похвастаться одним из красивейших зрелищных торжеств - главным военно-морским парадом, который проходит в городе в День ВМФ. В последнее воскресенье июля мосты разводятся днем. По Неве мимо Адмиралтейства стройной колонной проходят военные корабли с выстроившимися на палубах экипажами. Посмотреть на это люди приезжают со всей страны.

Славная история военно-морского флота страны - ровесница ПетербургаФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Бесспорно, Петербург - хранитель морской боевой летописи, которая пополняется новыми страницами современных достижений в Мировом океане. Вы знаете, а ведь у нас, флота, с городом одна душа - морская, - заключил главком ВМФ.