Проект, посвященный миру после коронавируса, стартовал в Санкт-Петербурге

В России стартовал общероссийский журналистский проект под названием «Адаптация», посвященный эпидемии коронавируса, а также жизни после нее. Ведь когда-то пандемия закончится, но, как говорят многие политики, культурные деятели и многие другие – многое изменится. «Комсомольская Правда – Санкт-Петербург» присоединилась проекту цель которого осмыслить глобальные последствия пандемии, помочь подготовиться к грядущим переменам, а по возможности и предсказать их.

- Такая встряска, которую мир получил, обязательно наложит отпечаток на всю нашу жизнь. И, конечно, театр тоже изменится. Главное - мы должны будем поменяться эстетически. Но меня это не пугает, а даже радует. Для творчества это очень полезно. Внутренний мир человека тоже поменялся из-за этой пандемии, и еще будет меняться. Это открывает очень интересные возможности для театра, - приводит слова художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина газета «Петербургский дневник».

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что сейчас время «истерическое» и таким будет дальше, после коронавируса.

- Люди находятся в жутком психологическом состоянии. Скоро мы это в полной мере осознаем. Искусство способно действовать даже тогда, когда сидишь дома в тапочках. В нем есть терапевтическая сила, способность «выпрямлять человека», успокаивать, помогать переживать неурядицы. Не просто - взглянул на «Мадонну Бенуа» Леонардо и стало хорошо. Но если смотрел много, сама идея Мадонны с младенцем помогает и успокаивает, - отметил директор музея.