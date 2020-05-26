2020-05-27T15:41:36+03:00
Телевизор

Телеканал «Санкт-Петербург» отметит день рождения Северной столицы праздничным эфиром

27 мая телезрителей ждут специальные программы, виртуальные экскурсии, художественные фильмы и трансляция концерта «Классика в честь Дворцовой»
Степан СТЕПАНОВ
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27 мая, Петербург отмечает свое 317-летие.27 мая, Петербург отмечает свое 317-летие.
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В среду, 27 мая, Петербург отмечает свое 317-летие. Из-за сложной эпидемиологической ситуации мероприятия в честь Дня города в этом году пройдут в телевизионном и онлайн-формате. Телеканал «Санкт-Петербург» отметит день рождения любимого города специальным телеэфиром, который включит в себя виртуальные экскурсии, программы из цикла «Малые родины большого Петербурга» и премьеру концерта «Классика в честь Дворцовой».

Праздник начнется с самого утра. Те, кто рано встает, в день основания Северной столицы смогут совершить несколько виртуальных экскурсий. «Идет трамвай по городу» - увлекательный телепроменад на трамвае №3 – состоится в 6.00 (повтор в 19.00). В 7.00 всех желающих приглашаем на прогулку по Пулковской обсерватории с кандидатом физико-математических наук, ученым секретарем по международным связям Кириллом Масленниковым.

В 8.40 в программе «Утро в Петербурге» любимый город поздравят певец Василий Герелло, режиссер Семен Спивак, писатель Александр Цыпкин, хореограф Юрий Смекалов, певица Татьяна Буланова и многие другие. В песнях, стихах и прозе они поделятся тем, что значит Петербург в их судьбе. Также вы узнаете, какие мероприятия пройдут в Петербурге в этот день.

Вечером, в 20.00 в телеэфире, на сайте и в социальных сетях телеканала «Санкт-Петербург» начнется концерт «Классика в честь Дворцовой». В этом году главное музыкальное событие празднования Дня города не сможет состояться под открытым небом, однако переход в телевизионный формат открыл ряд новых сценарно-режиссерских преимуществ: зрителей ждет не просто праздник оперного искусства, а полноценный музыкально-просветительский телеспектакль с яркими эпизодами и подлинно петербургскими героями. Проект подготовлен творческим брендом Dance Open по заказу комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Завершат праздничный эфир телеканала «Санкт-Петербург» в честь Дня рождения Северной столицы художественные фильмы, посвященные основателю города – Петру I: «Сказ о том, как царь арапа женил»( реж. Александр Митта), «Табачный капитан»(реж. Игорь Усов) и «Петр I»(реж. Владимир Петров).

Празднование Дня города пройдет и в БКЗ «Октябрьский». Ставший уже традиционным концерт решили не отменять, а перенести в онлайн. Среди участников торжества признанные петербургские звезды: Татьяна Буланова, Григорий Чернецов, Зара, Василий Герелло, Олег Погудин, Елена Ваенга, Игорь Корнелюк, Евгений Дятлов. Трансляция концерта будет доступна в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 30 мая в 21:00. И первым номером праздничной программы станет исполнение «Вечерней песни», которую знают и с удовольствием поют все петербуржцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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