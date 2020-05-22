День города с Телеканалом «78»

Телеканал «78» предлагает отметить 317-летие Санкт-Петербурга вместе. 27 мая на главном городском телеканале зрителей ждет гала-концерт #Петербург317, а также прямые включения из Петропавловской крепости, «Телемосты» с городами-побратимами и документальные фильмы о любимом городе.

Весь день Телеканал «78» посвятит Санкт-Петербургу, впрочем, как и всегда!

Ведущие «Полезного утра» вспомнят о типичных привычках любого петербуржца, расскажут о тех блюдах, которые пользуются особой любовью именно в Северной столице и попробуют составить список вещей, без которых уже нельзя представить наш городской гардероб.

В этот день, как никогда, хочется насладиться видами города - прямые включения из студии в Петропавловской крепости помогут совершить прогулку в сердце Санкт-Петербурга, оставаясь дома. В течение всего дня Телеканал «78» будет делиться новостями с видом на Неву. Помимо визуальной прогулки по нашему городу, зрители смогут посетить и города-побратимы благодаря «Телемостам».

В течение дня канал покажет документальные фильмы, специально подготовленные ко Дню города. В цикле фильмов «Петербуржцы» мы по-новому увидим Санкт-Петербург – через судьбы известных людей. Максим Леонидов, Евгений Дятлов, Эдита Пьеха, Николай Фоменко – одни на берегах Невы родились и выросли, другие приехали в наш город уже в сознательном возрасте поступать в ВУЗы. Но, так или иначе, именно Петербург помог раскрыться их таланту. «Петербуржцы» - это лирическое путешествие по памятным для героя местам любимого города. Фильмы из серии «Ленинград» вернут нас в прошлое и расскажут о моде, общепите, а также универсамах и универмагах города. Как выглядели ленинградские манекенщицы? По какому принципу работали пирожковые, чебуречные и пышечные? Где открылся первый в Советском Союзе Универсам? Все это расскажет Телеканал «78» в фильмах «Ленинград. Мода», «Ленинград. Общепит» и «Ленинград. Универсамы и универмаги». А в фильме «Аврора. Тайная жизнь богини» мы встретимся с потомками революционных матросов и командира корабля, изменивших ход мировой истории. Сколько «сестер» у легендарного крейсера? Какая «Аврора» стоит на Неве на вечной стоянке? Ответы на эти и другие вопросы узнаем 27 мая на Телеканале «78».

Главным событием дня на Телеканале «78» станет гала-концерт #Петербург317. 27 мая в 18.15 гала-концерт откроет праздничная колокольная композиция из звонницы Петропавловской крепости. Лидеры классической музыки, артисты балета, джазовые исполнители, популярные певцы, уличные театры и театры огня в этот день поздравят Санкт-Петербург. Среди участников концерта – венгерский скрипач-виртуоз Эдвин Мартон и петербургская скрипачка Евгения Зима с композицией «Peter Sanctus», написанной специально ко Дню Города. На связи из Москвы с нами будет обладательница самого высокого в мире голоса Светлана Феодулова, которая готовится повторить свой грандиозный рекорд и исполнить Турецкий марш Моцарта в самом быстром темпе – 13 нот в секунду. Также удивлять и поздравлять зрителей и город в этот день в эфире Телеканала «78» будут Юрий Смекалов, Иван Бессонов, Юрий Гальцев, Игорь Корнелюк, Лариса Луппиан, Михаил Боярский, Алиса Вокс, а также Марсель, Fuze Krec, ВИА «Пролетарское танго» и многие другие.