«Граффити – реакция на реальность»: уличное искусство в Санкт-Петербурге, даже после скандала с замазанным плакатом Бродского, останется вне закона

Уже который день петербуржцы наблюдают за войной уличных художников и коммунальщиков. 24 мая к юбилею Иосифа Бродского на улице Пестеля появилось граффити с его портретом. Однако в тот же день рисунок закрасили. Но вскоре на месте, где недавно красовался поэт, появились стихи. Их тоже закрасили. Фото этого литературно-художественного баттла вмиг разлетелись по соцсетям и вызвали недовольство жителей.

- Закрасить великого поэта и есть фашизм! – негодуют петербуржцы.

- Они умеют отнимать и делить или ломать, но не созидать, - возмущаются пользователи соцсетей.

Фреска с изображением Иосифа Бродского появилась в день рождения поэтаФото: СОЦСЕТИ

Однако все не так-то просто. Какими бы гениальными ни были граффити, в Северной столице они вне закона. Коммунальщики порой закрашивают действительно шедевры, но отнюдь не из-за презрения к искусству, а потому что на той или иной стене по регламенту их не должно быть. С этим уже смирилась одна из самых известных в Петербурге стрит-арт – команд Hoodgraf. Им, по словам ее участника Артема Буржа, достаточно того, что уличное творчество любит народ.

- Мы привыкли, что наши работы замазывают, - говорит он. - Но что нам на них, губы дуть? Нас это даже не особо расстраивает. Люди же видят наш труд. Нам нравится рисовать, и мы будем продолжать это делать. И, конечно, мы не делали бы это в таком масштабе, если б не было отклика от жителей. Когда ты чувствуешь эту поддержку, понимаешь, что идешь верной дорогой.

Участники команды Hoodgraf ранее выступали с предложением узаконить уличное творчество. Идея даже нашла отклик у депутатов Заксобрания. Законопроект о легализации граффити был рассмотрен в первом чтении, но на этом все остановилось.

Граффитисты не обижаются, что их работы закрашивают. Главное, люди поддерживают их творчествоФото: Олег ЗОЛОТО

- Проект прошел первое чтение. Мы готовы выносить на второе, но, к сожалению, исполнительные органы власти (в частности, КГА) категорически против граффити как такового. Они не хотят его ни в каком виде. Но и мы не останавливаемся, думаем сейчас, как все же этот спор разрешить, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе депутата Дениса Четырбока. - Сейчас мы ищем баланс, чтобы учесть мнение и исполнительных властей, и художников. В противном случае вопрос с граффити мы никогда не разрешим.

Однако не все, что нарисовано на стене, есть граффити, поясняет историк искусства, научный сотрудник института исследования стрит-арта Дмитрий Пиликин. Ничего общего, по его словам, с искусством не имеет и закрашенный портрет Бродского. Это, говорит он, всего лишь урбан-фреска – «переводилка», которую пиара ради напечатал на специальном оборудовании петербургский предприниматель Олег Лукьянов.

- Это технология «холодный деколь», она никакого отношения к стрит-арту не имеет, - говорит Пиликин в беседе с журналистом «Комсомолки». – Лукьянов делает такие вещи за деньги, по заказу разных музеев, например. По-моему, берет 5 тысяч рублей за квадратный метр. В случае с Бродским – это акция музея «Полторы комнаты», посвященного поэту. Кстати, сам музей – прекрасный.

"Война" между художниками и коммунальщиками взбудоражила петербуржцевФото: СОЦСЕТИ

По мнению Дмитрий Пиликина, узаконить граффити в Петербурге не получится. Это живое искусство, которое к тому же является ответом общества на происходящее вокруг.

- Я был на собраниях Закса, где обсуждался этот вопрос. Закон представляет собой кашу – без какого-либо понимания явления - объясняет эксперт. – Граффити – штука временная. Оно портится, исчезает, на нем появляются новые слои, которые выражают реакцию художников на новые события… А наши депутаты относятся к этому как к декоративно-прикладному искусству. Но это совсем другая история. Посмотрите, как в Нью-Йорке: там по специальной программа объект уличного искусства выставляют на определённой площадке на год. Потом убирают. То же самое и с граффити. Всё это временно. Это не может быть отрегулировано, потому что стрит-арт – это рефлексия худодников на нынешнюю реальность.

Так и живет Петербург: кто успел полюбоваться на шедевр уличного искусства, тому повезло. А кто опоздал – увидит лишь стену, покрытую водоимульсионкой, на которой когда-то было граффити. А что касается Бродского – он, без сомнения, великий поэт. А фрески с его изображением это лишний раз доказывают.