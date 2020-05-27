«Трейлер просто ужасный»: Дочь Даниила Гранина думает подать в суд на фильм «Блокадный дневник»

Фильм Андрея Зайцева «Блокадный дневник», снятый по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина и по воспоминаниям блокадников, попал в скандальную историю задолго до премьеры. У картины могут возникнуть серьезные проблемы с авторскими правами. Об этом «КП-Петербург» рассказала дочь писателя Марина Чернышева-Гранина.

- Пока я не собираюсь подавать в суд, так как видела только трейлер, - пояснила «КП» Марина Данииловна. - Авторские права затронуты, но фильм не вышел. Предъявлять претензии можно только к готовому продукту. У нас сейчас ведутся переговоры с автором фильма. Этим занимается мой юрист. Важно, чтобы были все документы, согласно которым используется текст моего отца. Пока их нет. Мы подали адвокатский запрос Андрею Зайцеву. И все это очень быстро самым нормальным образом будет решено. Получит лицензию, оплатит это - и никаких проблем.

Дочь Даниила Гранина (справа) оценила трейлер фильмаФото: Артем КИЛЬКИН

Премьера фильма «Блокадный дневник» запланировала на годовщину снятия блокады - 27 января 2021 года. По сюжету это будет: «блокадная Одиссея, где зритель вместе с героиней проходит через весь город, встречает разных людей, попадает в сложные ситуации и видит, в каком состоянии находился Ленинград и его жители». Трейлер картины одной из первых оценила дочь Даниила Гранина.

- Трейлер ужасен, - вздыхает Марина Чернышева. – Очень фальшивый, плохо сделанный. Тот напор, та энергия, с которой люди бегут к санкам, боюсь, был несвойственен блокадникам. Но мало ли, как может выглядеть готовый фильм.

Марина Чернышева призналась, что пока еще не решила, пойдет ли на премьеру фильма. По ее словам, она посмотрит картину, если «будет время» и «хорошие отзывы».

Сам режиссер Андрей Зайцев на связь с корреспондентом «КП-Петербург» в течение дня не вышел. Мы отправили ему письмо с запросом, чтобы получить комментарий.