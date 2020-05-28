2020-05-28T12:06:34+03:00
Дом. Семья

Спрятали их в сумке: Водитель BMW Х6 остановился на КАД, чтобы помочь утятам перейти дорогу

В спецоперации по воссоединению утиного семейства в Санкт-Петербурге были задействованы трое человек [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Петербуржцы помогли утятам перейти через кольцевую.Петербуржцы помогли утятам перейти через кольцевую.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Курьезную картину наблюдали автомобилисты в пятом часу 27 мая на кольцевой Петербурга. В пробке на внешнем кольце, у съезда в сторону торгово-развлекательного центра «Мега Парнас», по проезжей части суетливо бегали водители и пассажиры BMW Х6 и Volkswagen Sharan и что-то собирали с асфальта. А это что-то... с писком от них удирало.

Утку с утятами хозяева иномарок заметили, стоя в заторе. Мама-утка смогла перейти скоростную трассу, заставленную машинами и временными пластиковыми отбойниками, сама. А вот ее детишки отстали и бросились по дороге врассыпную. Тогда люди решили помочь: с одной стороны, птичек жалко, а с другой, за каждого раздавленного утенка полагается штраф 600 рублей.

В Питере на КАДе утят спрятали в сумку, чтобы помочь им перейти дорогу.

Пока женщины не давали утятам разбежаться и гнали их куртками в нужном направлении наподобие тореадоров, мужчина хватал малышей руками и сажал в мешок. Действия утиных спасателей вызвали кучу вопросов проезжающих мимо людей, кто-то даже решил, что они воруют деток у мамы-утки.

На КАДе семейство утят спрятали в сумку, чтобы помочь им перейти дорогу. Фото: СОЦСЕТИ

На КАДе семейство утят спрятали в сумку, чтобы помочь им перейти дорогу.Фото: СОЦСЕТИ

Тем временем крылатая мама паниковала на другой стороне проезжей части. Когда ее детки были пойманы и посажены в мешок, спасатели направились прямиком к главе утиного семейства. Такой доброты утка от людей явно не ожидала и испугалась еще больше. В итоге, чтобы выпустить малышей поближе к родительнице в безопасном месте, водителям пришлось лезть через высокий отбойник. История завершилась счастливо: утиная семья воссоединилась, а водители стали продираться через затор дальше с чувством выполненного долга и улыбкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как подготовить щенка к первому походу к ветеринару
Всем малышам свойственно испытывать страх перед врачам, и животные не исключение, поэтому так важно подготовить щенка к первому походу к ветеринару. От этого опыта зависит его дальнейшее отношение к ветклиникам
Аляскинский кли-кай: особенности породы
Вы всю жизнь любили волков и мечтали подружится с ними, но живете в городе? Или, может, хотели завести хаски, но не имели возможности? Аляскинский кли-кай — это то, что вам нужно. Кли-кай будто специально создан для жителей мегаполисов.
Новости 24
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года: Очень много людей на улице
Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 32 населенных пунктах Ленинградской области на 28 мая 2020 года
Суд не стал арестовывать петербуржца, жарившего сосиски на вечном огне в Кронштадте
Александр Анюков возвращается в «Зенит», где будет тренером
Мужчина отделался ушибом после столкновения с поездом в Санкт-Петербурге
Сеть «Лэнд» закрывает магазины и может покинуть Санкт-Петербург
Лето в Санкт-Петербурге начнется с похолодания
Браконьеров поймали на незаконной рыбалке в Ладожском озере в Карелии
Власти Ленобласти: Лагеря закрыты, детей отправлять нельзя
Следственный комитет начал проверку после обнаружения трех трупов на месте пожара в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 28 мая 2020 года
Продажи новых машин в апреле рухнули на 72 процента
Жителей Ленинградской области защитят от шумных соседей во время карантина
Комитет здравоохранения раскрыл подробности о 9 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года
Огромная очередь выстроилась на проходной Кировского завода в Санкт-Петербурге утром 28 мая 2020 года
Еще девять человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Жесткий пожар охватил 100 квадратных метров поля в Шушарах
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 28 мая 2020 года
Полиция показала видео задержания угонщика дорогой иномарки
Мошенницу, снявшую порчу и ювелирку со студентки, разыскивают в Санкт-Петербурге
Умерших от коронавируса разрешили хоронить на всех кладбищах, рядом с родными
Более 14 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
На проспекте Героев два подростка с ножом отобрали футболку у студента, а потом и кепку у школьника