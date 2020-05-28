Спрятали их в сумке: Водитель BMW Х6 остановился на КАД, чтобы помочь утятам перейти дорогу

Курьезную картину наблюдали автомобилисты в пятом часу 27 мая на кольцевой Петербурга. В пробке на внешнем кольце, у съезда в сторону торгово-развлекательного центра «Мега Парнас», по проезжей части суетливо бегали водители и пассажиры BMW Х6 и Volkswagen Sharan и что-то собирали с асфальта. А это что-то... с писком от них удирало.

Утку с утятами хозяева иномарок заметили, стоя в заторе. Мама-утка смогла перейти скоростную трассу, заставленную машинами и временными пластиковыми отбойниками, сама. А вот ее детишки отстали и бросились по дороге врассыпную. Тогда люди решили помочь: с одной стороны, птичек жалко, а с другой, за каждого раздавленного утенка полагается штраф 600 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/781713" frameborder="0"></iframe> В Питере на КАДе утят спрятали в сумку, чтобы помочь им перейти дорогу.

Пока женщины не давали утятам разбежаться и гнали их куртками в нужном направлении наподобие тореадоров, мужчина хватал малышей руками и сажал в мешок. Действия утиных спасателей вызвали кучу вопросов проезжающих мимо людей, кто-то даже решил, что они воруют деток у мамы-утки.

На КАДе семейство утят спрятали в сумку, чтобы помочь им перейти дорогу.Фото: СОЦСЕТИ

Тем временем крылатая мама паниковала на другой стороне проезжей части. Когда ее детки были пойманы и посажены в мешок, спасатели направились прямиком к главе утиного семейства. Такой доброты утка от людей явно не ожидала и испугалась еще больше. В итоге, чтобы выпустить малышей поближе к родительнице в безопасном месте, водителям пришлось лезть через высокий отбойник. История завершилась счастливо: утиная семья воссоединилась, а водители стали продираться через затор дальше с чувством выполненного долга и улыбкой.